ИИ может предсказать риск рака молочной железы - исследование
Киев • УНН
Норвежские ученые разработали ИИ, который предсказывает риск рака молочной железы за 4-6 лет до постановки диагноза. Алгоритм протестировали на данных 116 495 женщин и обнаружили двойной показатель риска в пораженных железах.
Искусственный интеллект может выявить женщин с повышенным риском развития рака молочной железы за несколько лет до установления диагноза. Об этом пишет ScienceAlert со ссылкой на Норвежский институт общественного здравоохранения (FHI), передает УНН.
Детали
Пять ученых из FHI, Калифорнийского университета и Вашингтонского университета получили доступ к коммерческой программе на основе искусственного интеллекта. Они провели ретроспективный анализ маммографии 116 495 женщин, принявших участие в норвежской программе по определению рака молочной железы в период с 2004 по 2018 годы.
Всего у 1607 женщин развился рак груди.
Алгоритм смог предсказать, у каких женщин был более высокий риск развития рака и в каких молочных железах появляется болезнь - за 4-6 лет до диагноза.
Мы заметили, что молочная железа, в которой впоследствии развился рак, имела примерно вдвое более высокий показатель риска по версии искусственного интеллекта, чем другая
В FHI считают, что искусственный интеллект можно использовать для раннего выявления рака молочной железы, что уменьшает расходы и эффективнее выявляет группу риска.
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По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2022 году от рака молочной железы умерло 670 000 женщин. Это самый распространенный вид онкологического заболевания среди женщин.
Кроме того, в 2023 году в рамках Норвежской программы выявления рака запустили новый проект с участием 140 000 женщин. Его цель - проверить, может ли искусственный интеллект работать так же эффективно, а возможно, даже лучше для радиологов в диагностике онкологических заболеваний.
Напомним
Главный хирург США Вивек Мурти сообщил, что употребление алкоголя увеличивает риск по меньшей мере семи видов рака, включая рак груди, толстой кишки и печени.