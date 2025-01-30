ИИ может предсказать риск рака молочной железы - исследование

ukenru
Эксклюзив
Агробизнесмена Сергея Тарасова, подозреваемого в присвоении земли военных, объявили в международный розыск - документ
10:25 • 28292 просмотра

Агробизнесмена Сергея Тарасова, подозреваемого в присвоении земли военных, объявили в международный розыск - документ

Эксклюзив
Важно услышать всех: в комитете ВР по вопросам здоровья нации обсудят будущий законопроект по фармрынку
09:58 • 52329 просмотра

Важно услышать всех: в комитете ВР по вопросам здоровья нации обсудят будущий законопроект по фармрынку

Эксклюзив
Возвращение украинцев из-за границы: эксперт объяснила, что может сделать власть для этого
08:09 • 79596 просмотра

Возвращение украинцев из-за границы: эксперт объяснила, что может сделать власть для этого

Эксклюзив
Изменение срока прохождения ВВК для ограниченно годных: законопроект зарегистрируют сегодня
07:42 • 100296 просмотра

Изменение срока прохождения ВВК для ограниченно годных: законопроект зарегистрируют сегодня

День памяти NASA, Школьный день ненасилия и Трисвятие. Что отмечает мир 30 января
30 января, 04:30 • 115103 просмотра

День памяти NASA, Школьный день ненасилия и Трисвятие. Что отмечает мир 30 января

Эксклюзив
АРМА создавалось как инструмент коррупционных действий и аудит это подтвердил - эксперт
29 января, 14:33 • 122470 просмотра

АРМА создавалось как инструмент коррупционных действий и аудит это подтвердил - эксперт

Останавливать или нет общественный транспорт в Киеве во время тревог: почему нет остановок-укрытий и что предлагают депутаты
29 января, 13:37 • 126457 просмотра

Останавливать или нет общественный транспорт в Киеве во время тревог: почему нет остановок-укрытий и что предлагают депутаты

Эксклюзив
Приостановление помощи США: эксперт раскрыл, что грозит Украине и какие программы под ударом
29 января, 12:44 • 124670 просмотра

Приостановление помощи США: эксперт раскрыл, что грозит Украине и какие программы под ударом

Ажиотаж вокруг DeepSeek: что стоит знать о приложении и безопасно ли оно
29 января, 10:08 • 123134 просмотра

Ажиотаж вокруг DeepSeek: что стоит знать о приложении и безопасно ли оно

Эксклюзив
В центре Киева произошел пожар на территории бизнес-центра: детали от ГСЧС
29 января, 08:37 • 118883 просмотра

В центре Киева произошел пожар на территории бизнес-центра: детали от ГСЧС

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Сумах возросло количество пострадавших до 7 от ночной атаки дроном по жилому дому

В Сумах возросло количество пострадавших до 7 от ночной атаки дроном по жилому дому

30 января, 01:26 • 103811 просмотра
Оккупанты изменили правила выплаты пенсий на ВОТ с 2025 года

Оккупанты изменили правила выплаты пенсий на ВОТ с 2025 года

30 января, 03:21 • 69712 просмотра
В результате российской атаки на Сумы увеличилось количество пострадавших до 9 человек

В результате российской атаки на Сумы увеличилось количество пострадавших до 9 человек

30 января, 04:28 • 60664 просмотра
Авиакатастрофа в Вашингтоне: пассажирский самолет и военный вертолет после столкновения упали в реку

Авиакатастрофа в Вашингтоне: пассажирский самолет и военный вертолет после столкновения упали в реку

30 января, 04:46 • 64655 просмотра
Генштаб: в пределах суток оккупационные силы потеряли 1270 военнослужащих

Генштаб: в пределах суток оккупационные силы потеряли 1270 военнослужащих

05:27 • 77091 просмотра
публикации
"Часы Судного дня" снова перевели: сколько осталось до апокалипсиса

"Часы Судного дня" снова перевели: сколько осталось до апокалипсиса

28 января, 17:46 • 193946 просмотра
От "Терминатора" до А-50: какую редкую военную технику рф уничтожила Украина

От "Терминатора" до А-50: какую редкую военную технику рф уничтожила Украина

28 января, 13:25 • 195858 просмотра
Международная помощь Украине: учитываются ли все риски

Международная помощь Украине: учитываются ли все риски
Эксклюзив

28 января, 13:03 • 186220 просмотра
Демократия с детства: Совет детей в Броварах воспитывает лидеров

Демократия с детства: Совет детей в Броварах воспитывает лидеров

28 января, 11:11 • 180655 просмотра
Клуб белого бизнеса Гетманцева: угроза для экономики и нацбезопасности

Клуб белого бизнеса Гетманцева: угроза для экономики и нацбезопасности
Эксклюзив

27 января, 13:45 • 247454 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
День памяти NASA, Школьный день ненасилия и Трисвятие. Что отмечает мир 30 января

День памяти NASA, Школьный день ненасилия и Трисвятие. Что отмечает мир 30 января

30 января, 04:30 • 115117 просмотра
Бейонсе возвращается с концертами после обвинения в сексуальном насилии ее мужа

Бейонсе возвращается с концертами после обвинения в сексуальном насилии ее мужа

29 января, 17:13 • 104084 просмотра
Любимая внучка королевы Елизаветы II Беатрис родила дочь

Любимая внучка королевы Елизаветы II Беатрис родила дочь

29 января, 16:44 • 104306 просмотра
Тейлор Свифт "ставит на паузу" дружбу с Блейк Лайвли: что происходит

Тейлор Свифт "ставит на паузу" дружбу с Блейк Лайвли: что происходит

29 января, 16:44 • 104302 просмотра
90-летний Джорджо Армани появился на финале своего кутюрного шоу

90-летний Джорджо Армани появился на финале своего кутюрного шоу

29 января, 13:00 • 117028 просмотра
Актуальное
ИИ может предсказать риск рака молочной железы - исследование

ИИ может предсказать риск рака молочной железы - исследование

Киев  •  УНН

 • 2855 просмотра

Read in English

Норвежские ученые разработали ИИ, который предсказывает риск рака молочной железы за 4-6 лет до постановки диагноза. Алгоритм протестировали на данных 116 495 женщин и обнаружили двойной показатель риска в пораженных железах.

Искусственный интеллект может выявить женщин с повышенным риском развития рака молочной железы за несколько лет до установления диагноза. Об этом пишет ScienceAlert со ссылкой на Норвежский институт общественного здравоохранения (FHI), передает УНН.

Детали

Пять ученых из FHI, Калифорнийского университета и Вашингтонского университета получили доступ к коммерческой программе на основе искусственного интеллекта. Они провели ретроспективный анализ маммографии 116 495 женщин, принявших участие в норвежской программе по определению рака молочной железы в период с 2004 по 2018 годы.

Всего у 1607 женщин развился рак груди.

Алгоритм смог предсказать, у каких женщин был более высокий риск развития рака и в каких молочных железах появляется болезнь - за 4-6 лет до диагноза.

Мы заметили, что молочная железа, в которой впоследствии развился рак, имела примерно вдвое более высокий показатель риска по версии искусственного интеллекта, чем другая

- отметила Солвейг Хофвинд, руководитель программы выявления рака и исследовательского проекта искусственного интеллекта.

В FHI считают, что искусственный интеллект можно использовать для раннего выявления рака молочной железы, что уменьшает расходы и эффективнее выявляет группу риска.

Гонка за ИИ началась? В Минцифры отреагировали на новое китайское приложение DeepSeek27.01.25, 20:07 • 44151 просмотр

По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2022 году от рака молочной железы умерло 670 000 женщин. Это самый распространенный вид онкологического заболевания среди женщин.

Кроме того, в 2023 году в рамках Норвежской программы выявления рака запустили новый проект с участием 140 000 женщин. Его цель - проверить, может ли искусственный интеллект работать так же эффективно, а возможно, даже лучше для радиологов в диагностике онкологических заболеваний.

Напомним

Главный хирург США Вивек Мурти сообщил, что употребление алкоголя увеличивает риск по меньшей мере семи видов рака, включая рак груди, толстой кишки и печени.

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Новости МираТехнологии
vsesvitnia-orhanizatsiia-okhorony-zdoroviaВсемирная организация здравоохранения
norvegiyaНорвегия
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты

Обратиться по вопросам размещения рекламы