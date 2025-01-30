ШІ може передбачити ризик раку молочної залози - дослідження

Штучний інтелект може виявити жінок із підвищеним ризиком розвитку раку молочної залози за кілька років до встановлення діагнозу. Про це пише ScienceAlert з посиланням на Норвезький інститут громадської охорони здоров'я (FHI), передає УНН.



Деталі

П'ять науковців із FHI, Каліфорнійського університету та Вашингтонського університету отримали доступ до комерційної програми на основі штучного інтелекту. Вони провели ретроспективний аналіз мамографії 116 495 жінок, які взяли участь у норвезькій програмі з визначення раку молочної залози в період з 2004 по 2018 роки.

Загалом у 1607 жінок розвинувся рак грудей.

Алгоритм зміг передбачити, у яких жінок був вищий ризик розвитку раку та у яких молочних залозах з’являється хвороба – за 4–6 років до діагнозу.

Ми помітили, що молочна залоза, в якій згодом розвинувся рак, мала приблизно вдвічі вищий показник ризику за версією штучного інтелекту, ніж інша