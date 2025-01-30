ШІ може передбачити ризик раку молочної залози - дослідження
Київ • УНН
Норвезькі вчені розробили ШІ, що передбачає ризик раку молочної залози за 4-6 років до встановлення діагнозу. Алгоритм протестували на даних 116 495 жінок та виявили подвійний показник ризику в уражених залозах.
Штучний інтелект може виявити жінок із підвищеним ризиком розвитку раку молочної залози за кілька років до встановлення діагнозу. Про це пише ScienceAlert з посиланням на Норвезький інститут громадської охорони здоров'я (FHI), передає УНН.
Деталі
П'ять науковців із FHI, Каліфорнійського університету та Вашингтонського університету отримали доступ до комерційної програми на основі штучного інтелекту. Вони провели ретроспективний аналіз мамографії 116 495 жінок, які взяли участь у норвезькій програмі з визначення раку молочної залози в період з 2004 по 2018 роки.
Загалом у 1607 жінок розвинувся рак грудей.
Алгоритм зміг передбачити, у яких жінок був вищий ризик розвитку раку та у яких молочних залозах з’являється хвороба – за 4–6 років до діагнозу.
Ми помітили, що молочна залоза, в якій згодом розвинувся рак, мала приблизно вдвічі вищий показник ризику за версією штучного інтелекту, ніж інша
У FHI вважають, що штучний інтелект можна використовувати для раннього виявлення раку молочної залози, що зменшує витрати та ефективніше виявляє групу ризику.
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За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, у 2022 році від раку молочної залози померло 670 000 жінок. Це найпоширеніший вид онкологічного захворювання серед жінок.
Крім того, у 2023 році в рамках Норвезької програми виявлення раку запустили новий проєкт за участю 140 000 жінок. Його мета – перевірити, чи може штучний інтелект працювати так ефективно, а можливо, навіть краще для радіологів у діагностиці онкологічних захворювань.
Нагадаємо
Головний хірург США Вівек Мурті повідомив, що вживання алкоголю збільшує ризик щонайменше семи видів раку, включно з раком грудей, товстої кишки та печінки.