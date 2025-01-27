Перегони за ШІ розпочалися? У Мінцифри відреагували на новий китайський застосунок DeepSeek
Київ • УНН
Новий китайський ШІ DeepSeek, створений за $6 млн, обійшов ChatGPT в App Store. Мінцифри України вважає це еволюцією, а не революцією, попри значне падіння акцій tech-гігантів.
У Міністерстві цифрової трансформації України відреагували на появу нового китайського DeepSeek і зазначили, що "це скоріш не революція, а еволюція", яка "навряд чи вплине на гонку за створення AGI", передає УНН.
Деталі
Коротко про новий китайський застосунок:
DeepSeek випередив ChatGPT у рейтингу App Store.
DeepSeek R1 (відкрита ШІ-модель) розробили за 2 місяці та всього за $6 млн, що значно дешевше, ніж мільярди, витрачені західними компаніями. Запити на R1 коштують на 98% дешевше, ніж на ChatGPT.
Попри обмеження США на експорт потужних чипів, DeepSeek використав доступні Nvidia H800 разом із власними інноваціями.
Через прорив DeepSeek акції Nvidia впали на 12%, а Meta та Microsoft — на 4%. Європейські компанії ASML та Tokyo Electron також зазнали втрат.
Думаємо, DeepSeek це скоріш не революція, а еволюція: вони вдало поєднали вже наявні розробки й зробили це дешевше. Але це навряд чи вплине на гонку за створення AGI (супер-ШІ), яка залишається головною метою галузі. Поточна реакція ринку може бути перебільшеною, але інвестори починають замислюватися над ефективністю великих витрат у ШІ (згадаємо 500 мільярдів на Stargate)