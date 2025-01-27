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Перегони за ШІ розпочалися? У Мінцифри відреагували на новий китайський застосунок DeepSeek

Перегони за ШІ розпочалися? У Мінцифри відреагували на новий китайський застосунок DeepSeek

Київ • УНН

 • 45381 перегляди

Новий китайський ШІ DeepSeek, створений за $6 млн, обійшов ChatGPT в App Store. Мінцифри України вважає це еволюцією, а не революцією, попри значне падіння акцій tech-гігантів.

У Міністерстві цифрової трансформації України відреагували на появу нового китайського DeepSeek і зазначили, що "це скоріш не революція, а еволюція", яка "навряд чи вплине на гонку за створення AGI", передає УНН.

Деталі

Коротко про новий китайський застосунок:

DeepSeek випередив ChatGPT у рейтингу App Store.

DeepSeek R1 (відкрита ШІ-модель) розробили за 2 місяці та всього за $6 млн, що значно дешевше, ніж мільярди, витрачені західними компаніями. Запити на R1 коштують на 98% дешевше, ніж на ChatGPT.

Попри обмеження США на експорт потужних чипів, DeepSeek використав доступні Nvidia H800 разом із власними інноваціями.

Через прорив DeepSeek акції Nvidia впали на 12%, а Meta та Microsoft — на 4%. Європейські компанії ASML та Tokyo Electron також зазнали втрат.

Думаємо, ​​DeepSeek це скоріш не революція, а еволюція: вони вдало поєднали вже наявні розробки й зробили це дешевше. Але це навряд чи вплине на гонку за створення AGI (супер-ШІ), яка залишається головною метою галузі. Поточна реакція ринку може бути перебільшеною, але інвестори починають замислюватися над ефективністю великих витрат у ШІ (згадаємо 500 мільярдів на Stargate) 

- зазначили у Мінцифри.
Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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