Перегони за ШІ розпочалися? У Мінцифри відреагували на новий китайський застосунок DeepSeek

У Міністерстві цифрової трансформації України відреагували на появу нового китайського DeepSeek і зазначили, що "це скоріш не революція, а еволюція", яка "навряд чи вплине на гонку за створення AGI", передає УНН.

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Коротко про новий китайський застосунок:

DeepSeek випередив ChatGPT у рейтингу App Store.

DeepSeek R1 (відкрита ШІ-модель) розробили за 2 місяці та всього за $6 млн, що значно дешевше, ніж мільярди, витрачені західними компаніями. Запити на R1 коштують на 98% дешевше, ніж на ChatGPT.

Попри обмеження США на експорт потужних чипів, DeepSeek використав доступні Nvidia H800 разом із власними інноваціями.

Через прорив DeepSeek акції Nvidia впали на 12%, а Meta та Microsoft — на 4%. Європейські компанії ASML та Tokyo Electron також зазнали втрат.