Гонка за ИИ началась? В Минцифры отреагировали на новое китайское приложение DeepSeek
Киев • УНН
Новый китайский ИИ DeepSeek, созданный за $6 млн, обошел ChatGPT в App Store. Минцифры Украины считает это эволюцией, а не революцией, несмотря на значительное падение акций tech-гигантов.
В Министерстве цифровой трансформации Украины отреагировали на появление нового китайского DeepSeek и отметили, что «это скорее не революция, а эволюция», которая «вряд ли повлияет на гонку за создание AGI», передает УНН.
Детали
Коротко о новом китайском приложении:
DeepSeek опередил ChatGPT в рейтинге App Store.
DeepSeek R1 (открытая ИИ-модель) разработали за 2 месяца и всего за $6 млн, что значительно дешевле, чем миллиарды, потраченные западными компаниями. Запросы на R1 стоят на 98% дешевле, чем на ChatGPT.
Несмотря на ограничения США на экспорт мощных чипов, DeepSeek использовал доступные Nvidia H800 вместе с собственными инновациями.
Из-за прорыва DeepSeek акции Nvidia упали на 12%, а Meta и Microsoft - на 4%. Европейские компании ASML и Tokyo Electron также понесли потери.
Думаем, DeepSeek это скорее не революция, а эволюция: они удачно объединили уже существующие разработки и сделали это дешевле. Но это вряд ли повлияет на гонку за создание AGI (супер-ИИ), которая остается главной целью отрасли. Текущая реакция рынка может быть преувеличенной, но инвесторы начинают задумываться над эффективностью больших затрат в ИИ (вспомним 500 миллиардов на Stargate)