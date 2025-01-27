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Гонка за ИИ началась? В Минцифры отреагировали на новое китайское приложение DeepSeek

Гонка за ИИ началась? В Минцифры отреагировали на новое китайское приложение DeepSeek

Киев  •  УНН

 • 3939 просмотра

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Новый китайский ИИ DeepSeek, созданный за $6 млн, обошел ChatGPT в App Store. Минцифры Украины считает это эволюцией, а не революцией, несмотря на значительное падение акций tech-гигантов.

В Министерстве цифровой трансформации Украины отреагировали на появление нового китайского DeepSeek и отметили, что «это скорее не революция, а эволюция», которая «вряд ли повлияет на гонку за создание AGI», передает УНН.

Детали

Коротко о новом китайском приложении:

DeepSeek опередил ChatGPT в рейтинге App Store.

DeepSeek R1 (открытая ИИ-модель) разработали за 2 месяца и всего за $6 млн, что значительно дешевле, чем миллиарды, потраченные западными компаниями. Запросы на R1 стоят на 98% дешевле, чем на ChatGPT.

Несмотря на ограничения США на экспорт мощных чипов, DeepSeek использовал доступные Nvidia H800 вместе с собственными инновациями.

Из-за прорыва DeepSeek акции Nvidia упали на 12%, а Meta и Microsoft - на 4%. Европейские компании ASML и Tokyo Electron также понесли потери.

Думаем, DeepSeek это скорее не революция, а эволюция: они удачно объединили уже существующие разработки и сделали это дешевле. Но это вряд ли повлияет на гонку за создание AGI (супер-ИИ), которая остается главной целью отрасли. Текущая реакция рынка может быть преувеличенной, но инвесторы начинают задумываться над эффективностью больших затрат в ИИ (вспомним 500 миллиардов на Stargate) 

- отметили в Минцифры.
Антонина Туманова

Антонина Туманова

ЭкономикаТехнологии
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kitaiКитай
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