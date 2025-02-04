Сьогодні Всесвітній день боротьби з раком: прогнози ВООЗ і нові виклики у боротьбі з онкологічними захворюваннями

4 лютого світ відзначає Всесвітній день боротьби з раковими захворюваннями, спрямований на підвищення обізнаності про онкологію, профілактику, діагностику та лікування раку, передає УНН.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), щороку у світі фіксують близько 20 мільйонів нових випадків раку, і ця цифра продовжує зростати. При цьому експерти наголошують, що до 40% онкозахворювань можна запобігти, якщо дотримуватися здорового способу життя, регулярно проходити медичні обстеження та вакцинуватися проти вірусу папіломи людини (ВПЛ) і гепатиту В.

Найпоширеніші види раку та смертність

За даними Глобальної обсерваторії раку, у 2022 році найпоширенішими видами онкології були:

• Рак легенів – 2,5 млн випадків (12,4% від загальної кількості),

• Рак молочної залози – 2,3 млн випадків (11,6%),

• Колоректальний рак – 1,9 млн випадків (9,6%),

• Рак простати – 1,5 млн випадків (7,3%),

• Рак шлунка – 970 тис. випадків (4,9%).

При цьому рак легенів був основною причиною смертності від онкології – у 2022 році він спричинив 1,8 млн смертей (18,7% від загальної кількості летальних випадків від раку). Далі йдуть:

• Колоректальний рак – 900 тис. смертей (9,3%),

• Рак печінки – 760 тис. смертей (7,8%),

• Рак молочної залози – 670 тис. смертей (6,9%),

• Рак шлунка – 660 тис. смертей (6,8%).

Серед жінок найпоширенішим видом раку та причиною смертності залишається рак молочної залози, тоді як серед чоловіків – рак легенів.

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Прогноз на 2050 рік: стрімке зростання випадків раку

Фахівці прогнозують, що до 2050 року у світі буде зареєстровано понад 35 мільйонів нових випадків раку, що на 77% більше, ніж у 2022 році. Причинами такого зростання є старіння та збільшення населення, а також поширеність факторів ризику, серед яких:

• тютюнопаління,

• зловживання алкоголем,

• ожиріння,

• забруднення повітря.

За оцінками ВООЗ, найбільше зростання кількості онкозахворювань очікується у країнах із низьким рівнем доходу, де відсутній доступ до якісної діагностики та лікування.

Проблеми з діагностикою ракових захворювань в Україні

Не менш важливою є проблема зменшення кількості профілактичних обстежень, зокрема радіологічних досліджень, таких як рентгенографія органів грудної клітки та мамографія. Це питання стало ще більш актуальним через погіршення мобільності населення в останні роки. Як зазначає доцент кафедри радіології, виконавчий секретар Асоціації радіологів України Юрій Коваленко, кількість проведених обстежень зменшилася, що призводить до того, що певна кількість випадків раку легень та молочних залоз не виявляється на ранніх стадіях.

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"Останніми роками із-за багатьох причин, зокрема погіршення мобільності населення, зменшувалася кількість профілактичних радіологічних досліджень, зокрема рентгенографій органів грудної клітки та мамографій. Це означає, що певна кількість випадків раку легень та грудної залози не виявлено. З одного боку, це погіршує точність статистичних даних, а з другого, збільшує кількість занедбаних випадків раку легень та грудної залози, коли їх лікування значно дорожче і менш ефективне... Думаю, що з виявленням раку інших нозологій ситуація не краща. Якщо інструментальна діагностика не є поруч, людина, як правило, до неї звертається, коли з'являються клінічні симптоми, а це часто вже не рання стадія процесу...",—заявив доцент кафедри радіології, виконавчий секретар Асоціації радіологів України Юрій Коваленко.