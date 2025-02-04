Діагностування раку легенів зростає серед людей, які ніколи не курили: вчені шукають причину
Київ • УНН
Рак легенів серед людей, які ніколи не курили, став п'ятою причиною смерті від раку у світі. Дослідники пов'язують зростання випадків із забрудненням повітря, яке спричинило 200 000 випадків аденокарциноми у 2022 році.
Рак легенів у людей, які ніколи не курили цигарок або тютюну, наразі вважається п'ятою за значущістю причиною смерті від раку в усьому світі.
Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.
Деталі
За даними Міжнародного агентства з вивчення раку (МАВР), рак легенів у людей, які ніколи не курили, також зустрічається майже винятково у формі аденокарциноми, яка стала найпоширенішим із чотирьох основних підтипів захворювання як у чоловіків, так і у жінок у всьому світі.
За даними дослідження МАІР, опублікованого в журналі Lancet Respiratory Medicine, у 2022 році близько 200 000 випадків аденокарциноми були пов'язані з впливом забрудненого повітря.
В інтерв'ю виданню Guardian провідний автор дослідження і глава відділу з нагляду за раком МАІР доктор Фредді Брей сказав, що результати підкреслюють необхідність термінового моніторингу мінливого ризику раку легенів. Він додав, що необхідні подальші дослідження для виявлення можливих причинних чинників, таких як забруднення повітря, серед груп населення, де паління не вважається основною причиною раку легенів.
Зі зменшенням поширеності куріння - як це спостерігається у Великій Британії та США - частка раку легенів, діагностованого серед тих, хто ніколи не курив, має тенденцію до зростання. Чи збільшиться глобальна частка аденокарцином, пов'язаних із забрудненням навколишнього повітря, залежить від відносного успіху майбутніх стратегій зі скорочення споживання тютюну і забруднення повітря в усьому світі.
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За даними МАІР, аденокарцинома становить до 70% випадків раку легенів серед людей, які ніколи не курили. У той час як показники захворюваності на рак легенів серед чоловіків у більшості країн загалом знизилися за останні 40 років, серед жінок показники, як правило, продовжують зростати.
Невідомо, яка частка випадків раку легенів у світі припадає на тих, хто ніколи не курив, але є дані, які вказують на те, що вона зростає.
Забруднення повітря можна вважати важливим фактором, який частково пояснює зростаюче переважання аденокарциноми, на частку якої припадає від 53% до 70% випадків раку легенів серед людей, які ніколи не курили, в усьому світі
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