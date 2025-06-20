россия не добивается капитуляции Украины, а настаивает на признании реалий - путин
Киев • УНН
владимир путин заявил, что россия не добивается капитуляции Украины, а настаивает на признании "реалий на земле". Он также цинично назвал ситуацию в Украине "трагедией по вине Запада" и высказал мнение, что "где ступает нога российского солдата, то наше", имея в виду, что вся Украина является "нашей", то есть, "российской".
российский диктатор владимир путин заявил, что россия "не добивается капитуляции" Украины, а настаивает "на признании реалий на земле". Также, по его словам, россия "никогда не ставила под сомнение право Украины на независимость", а также назвал "ситуацию в Украине трагедией, происходящей по вине Запада", передает УНН.
Детали
Мы не добиваемся капитуляции со стороны Украины. Мы настаиваем на признании реалий, которые сложились на земле
Он также цинично отметил, что считает русский и украинский народ одним народом, а также заявил, что "где ступает нога русского солдата, то наше".
В этом смысле вся Украина - наша. Вы знаете, у нас есть не поговорка, не притча, а старинное правило - там, где ступает нога русского солдата, то наше
Также он считает, что "россия никогда не ставила под сомнение право Украины на независимость", а также назвал "ситуацию в Украине трагедией, происходящей по вине Запада".
Все, что связано с тем, что происходит, с "трагедией", которая происходит в Украине, это не результат нашей работы. Это результат работы тех, кто не хочет мириться с глобальными изменениями, происходящими в мире. Безусловно, есть люди, их немало в соседней стране, которые стремятся к обеспечению своего суверенитета, независимости, ну и, дай Бог им здоровья. Мы, кстати говоря, никогда не ставили под сомнение права украинского народа на независимость и суверенитет. В то же время основания, на которых Украина стала независимой и суверенной, были изложены в декларации о независимости Украины от 1991 года, где ясно, черным по белому написано, что Украина это внеблоковое, неядерное, нейтральное государство
Дополнительно
Ссылка путина на "Декларацию о Независимости Украины" 1991 года не является правдивой, ведь существует Акт провозглашения Независимости Украины 24 августа 1991 года. Там ни слова не сказано о нейтральном, неядерном и внеблоковом статусе Украины.
Вероятно, путин имел в виду Декларацию о Государственном суверенитете Украинской ССР 1990 года, которая принималась в процессе распада Советского Союза - аналогичные документы принимали и другие республики, в частности, россия.
Действительно, в этом документе говорится о нейтральном и неядерном статусе Украины. Но акт 1991 года перекрыл действие декларации 1990 года.
Напомним
Заявление российского диктатора владимира путина о том, что он готов вести переговоры с Зеленским, но не будет подписывать с ним никаких документов, является бессмысленным.