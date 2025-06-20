россия не добивается капитуляции Украины, а настаивает на признании реалий - путин

российский диктатор владимир путин заявил, что россия "не добивается капитуляции" Украины, а настаивает "на признании реалий на земле". Также, по его словам, россия "никогда не ставила под сомнение право Украины на независимость", а также назвал "ситуацию в Украине трагедией, происходящей по вине Запада", передает УНН.

Детали

Мы не добиваемся капитуляции со стороны Украины. Мы настаиваем на признании реалий, которые сложились на земле - сказал путин.

Он также цинично отметил, что считает русский и украинский народ одним народом, а также заявил, что "где ступает нога русского солдата, то наше".

В этом смысле вся Украина - наша. Вы знаете, у нас есть не поговорка, не притча, а старинное правило - там, где ступает нога русского солдата, то наше - заявил путин.

Также он считает, что "россия никогда не ставила под сомнение право Украины на независимость", а также назвал "ситуацию в Украине трагедией, происходящей по вине Запада".

Все, что связано с тем, что происходит, с "трагедией", которая происходит в Украине, это не результат нашей работы. Это результат работы тех, кто не хочет мириться с глобальными изменениями, происходящими в мире. Безусловно, есть люди, их немало в соседней стране, которые стремятся к обеспечению своего суверенитета, независимости, ну и, дай Бог им здоровья. Мы, кстати говоря, никогда не ставили под сомнение права украинского народа на независимость и суверенитет. В то же время основания, на которых Украина стала независимой и суверенной, были изложены в декларации о независимости Украины от 1991 года, где ясно, черным по белому написано, что Украина это внеблоковое, неядерное, нейтральное государство - цинично сказал российский диктатор.

Дополнительно

Ссылка путина на "Декларацию о Независимости Украины" 1991 года не является правдивой, ведь существует Акт провозглашения Независимости Украины 24 августа 1991 года. Там ни слова не сказано о нейтральном, неядерном и внеблоковом статусе Украины.

Вероятно, путин имел в виду Декларацию о Государственном суверенитете Украинской ССР 1990 года, которая принималась в процессе распада Советского Союза - аналогичные документы принимали и другие республики, в частности, россия.

Действительно, в этом документе говорится о нейтральном и неядерном статусе Украины. Но акт 1991 года перекрыл действие декларации 1990 года.

Напомним

Заявление российского диктатора владимира путина о том, что он готов вести переговоры с Зеленским, но не будет подписывать с ним никаких документов, является бессмысленным.