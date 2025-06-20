росія не добивається капітуляції України, а наполягає "на визнанні реалій" - путін
Київ • УНН
володимир путін заявив, що росія не добивається капітуляції України, а наполягає на визнанні "реалій на землі". Він також цинічно назвав ситуацію в Україні "трагедією через вину Заходу" і висловив думку, що "де ступає нога російського солдата, то наше", маючи на увазі, що вся Україна є "нашою", тобто, "російською".
російський диктатор володимир путін заявив, що росія "не добивається капітуляції України", а наполягає на "визнанні реалій на землі". Також, за його словами, росія "ніколи не ставила під сумнів право України на незалежність", а також назвав "ситуацію в Україні трагедією, що відбувається з вини Заходу", передає УНН.
Деталі
Ми не добиваємося капітуляції з боку України. Ми наполягаємо на визнанні реалій, які склалися на землі
Він також цинічно зазначив, що вважає російський і український народ одним народом, а також заявив, що "де ступає нога російського солдата, то наше".
У цьому сенсі вся Україна - наша. Ви знаєте, у нас є не приказка, не притча, а старовинне правило - там, де ступає нога російського солдата, то наше
Також він вважає, що росія "ніколи не ставила під сумнів право України на незалежність", а також назвав "ситуацію в Україні трагедією, що відбувається з вини Заходу".
Усе, що пов'язано з тим, що відбувається, з "трагедією", яка відбувається в Україні, це не результат нашої роботи. Це результат роботи тих, хто не хоче миритися з глобальними змінами, що відбуваються у світі. Безумовно, є люди, їх чимало в сусідній країні, які прагнуть до забезпечення свого суверенітету, незалежності, ну і, дай Бог їм здоров'я. Ми, до речі кажучи, ніколи не ставили під сумнів права українського народу на незалежність і суверенітет. Водночас підстави, на яких Україна стала незалежною і суверенною, були викладені в декларації про незалежність України від 1991 року, де ясно, чорним по білому написано, що Україна це позаблокова, неядерна, нейтральна держава
Додатково
Посилання путіна на "Декларацію про Незалежність України" 1991 року не є правдивим, адже існує Акт проголошення Незалежності України 24 серпня 1991 року. Там жодного слова не сказано про нейтральний, неядерний і позаблоковий статус України.
Ймовірно, путін мав на увазі Декларацію про Державний суверенітет Української РСР 1990 року, яка ухвалювалась у процесі розпаду Радянського Союзу - аналогічні документи приймали і інші республіки, зокрема, росія.
Дійсно, в цьому документі йдеться про нейтральний і неядерний статус України. Але акт 1991 року перекрив дію декларації 1990 року.
Нагадаємо
Заява російського диктатора володимира путіна про те, що він готовий вести переговори з Зеленським, але не підписуватиме з ним жодних документів, є безглуздою.