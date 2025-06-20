росія не добивається капітуляції України, а наполягає "на визнанні реалій" - путін

російський диктатор володимир путін заявив, що росія "не добивається капітуляції України", а наполягає на "визнанні реалій на землі". Також, за його словами, росія "ніколи не ставила під сумнів право України на незалежність", а також назвав "ситуацію в Україні трагедією, що відбувається з вини Заходу", передає УНН.

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Ми не добиваємося капітуляції з боку України. Ми наполягаємо на визнанні реалій, які склалися на землі - сказав путін.

Він також цинічно зазначив, що вважає російський і український народ одним народом, а також заявив, що "де ступає нога російського солдата, то наше".

У цьому сенсі вся Україна - наша. Ви знаєте, у нас є не приказка, не притча, а старовинне правило - там, де ступає нога російського солдата, то наше - заявив путін.

Також він вважає, що росія "ніколи не ставила під сумнів право України на незалежність", а також назвав "ситуацію в Україні трагедією, що відбувається з вини Заходу".

Усе, що пов'язано з тим, що відбувається, з "трагедією", яка відбувається в Україні, це не результат нашої роботи. Це результат роботи тих, хто не хоче миритися з глобальними змінами, що відбуваються у світі. Безумовно, є люди, їх чимало в сусідній країні, які прагнуть до забезпечення свого суверенітету, незалежності, ну і, дай Бог їм здоров'я. Ми, до речі кажучи, ніколи не ставили під сумнів права українського народу на незалежність і суверенітет. Водночас підстави, на яких Україна стала незалежною і суверенною, були викладені в декларації про незалежність України від 1991 року, де ясно, чорним по білому написано, що Україна це позаблокова, неядерна, нейтральна держава - цинічно сказав російський диктатор.

Додатково

Посилання путіна на "Декларацію про Незалежність України" 1991 року не є правдивим, адже існує Акт проголошення Незалежності України 24 серпня 1991 року. Там жодного слова не сказано про нейтральний, неядерний і позаблоковий статус України.

Ймовірно, путін мав на увазі Декларацію про Державний суверенітет Української РСР 1990 року, яка ухвалювалась у процесі розпаду Радянського Союзу - аналогічні документи приймали і інші республіки, зокрема, росія.

Дійсно, в цьому документі йдеться про нейтральний і неядерний статус України. Але акт 1991 року перекрив дію декларації 1990 року.

Нагадаємо

Заява російського диктатора володимира путіна про те, що він готовий вести переговори з Зеленським, але не підписуватиме з ним жодних документів, є безглуздою.