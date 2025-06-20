ISW: Заяви путіна щодо переговорів з Зеленським без підписання угоди є безглуздими

Заява російського диктатора володимира путіна про те, що він готовий вести переговори з Зеленським, але не підписуватиме з ним жодних документів, є безглуздою. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Аналітики вказують, що з травня 2024 року путін та інші офіційні особи кремля часто неправдиво звинувачували Зеленського та інших членів українського уряду в нелегітимності, спотворюючи українське законодавство, при цьому кремль називав нелегітимним кожен уряд України з 2014 року.

російські офіційні особи час від часу пропонували інших українських посадовців та органи влади в якості легітимних, з якими росія може законно вести переговори та підписати мирну угоду, але заява путіна, в якій звинувачується весь уряд під керівництвом Зеленського в тому, що він також є нелегітимним, свідчить про те, що росія також не визнає угоду, підписану будь-яким членом нинішнього українського уряду - йдеться у статті.

В ISW роблять висновок, що ці інформаційні операції є частиною зусиль кремля, спрямованих на встановлення інформаційних умов для того, щоб росія відмовилася від будь-якої майбутньої мирної угоди.

Контекст

У середу російський диктатор володимир путін під час виступу на петербурзькому міжнародному економічному форумі заявив, що не проти зустрітись для переговорів з Президентом України Володимиром Зеленським, але ця зустріч може статись тільки на завершальному етапі переговорів про закінчення війни. До того ж він зайвий раз повторив штамп про "питання легітимності Зеленського".

Пояснюючи свою позицію, путін вкотре послався на нібито положення Конституції України, де нібито написано, що повноваження Президента Зеленського вже закінчилися.

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