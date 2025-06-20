ИСВ: Заявления Путина о переговорах с Зеленским без подписания соглашения бессмысленны

Заявление российского диктатора владимира путина о том, что он готов вести переговоры с Зеленским, но не будет подписывать с ним никаких документов, абсурдно. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Аналитики указывают, что с мая 2024 года путин и другие официальные лица кремля часто ложно обвиняли Зеленского и других членов украинского правительства в нелегитимности, искажая украинское законодательство, при этом кремль называл нелегитимным каждое правительство Украины с 2014 года.

российские официальные лица время от времени предлагали других украинских должностных лиц и органы власти в качестве легитимных, с которыми россия может законно вести переговоры и подписать мирное соглашение, но заявление путина, в котором обвиняется все правительство под руководством Зеленского в том, что оно также является нелегитимным, свидетельствует о том, что россия также не признает соглашение, подписанное любым членом нынешнего украинского правительства - говорится в статье.

В ISW делают вывод, что эти информационные операции являются частью усилий кремля, направленных на создание информационных условий для того, чтобы россия отказалась от любого будущего мирного соглашения.

Контекст

В среду российский диктатор владимир путин во время выступления на петербургском международном экономическом форуме заявил, что не против встретиться для переговоров с Президентом Украины Владимиром Зеленским, но эта встреча может состояться только на завершающем этапе переговоров о прекращении войны. К тому же он лишний раз повторил штамп о «вопросе легитимности Зеленского».

Поясняя свою позицию, путин в очередной раз сослался на якобы положение Конституции Украины, где якобы написано, что полномочия Президента Зеленского уже закончились.

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