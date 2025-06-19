100 дней, как РФ отвергает первый шаг к миру: Сибига о предложении США прекратить огонь

Сегодня ровно 100 дней с того момента, как Украина приняла предложение США о полном прекращении огня, а Россия отвергает этот базовый первый шаг к миру. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает УНН.

Прошло ровно 100 дней с того момента, как Украина безоговорочно приняла мирное предложение США о полном прекращении огня, прекращении убийств и продвижении настоящего мирного процесса. Прошло ровно 100 дней с того момента, как Россия отвергает этот базовый первый шаг к миру. - написал Сибига в Х.

Министр подчеркнул, что сегодня 100 дней российских манипуляций и упущенных возможностей прекратить войну.

100 дней, когда Россия усиливает террор против Украины, а не прекращает его. Украина остается приверженной миру. К сожалению, Россия продолжает выбирать войну, игнорируя усилия США по прекращению убийств. Настало время действовать сейчас и заставить Россию к миру. Мир через силу, усиление санкций и расширенные возможности для Украины - отметил Сибига.

Украина верит, что есть шанс достичь прекращения огня в этом году - Сибига

Дополнение

11 марта Украина выразила готовность принять американское предложение о 30-дневном режиме прекращения огня при условии принятия и одновременного выполнения российской федерацией.

Российский диктатор владимир путин отрицает, что массированный ракетный обстрел Киева в ночь на вторник, 17 июня, был направлен на жилую застройку и гражданское население столицы. рф атаковала якобы "объекты оборонно-промышленного комплекса".