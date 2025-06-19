"росія б’є по об’єктах ОПК": путін цинічно прокоментував кривавий удар по Києву

$41.530.01
48.020.05
ukenru
Кожен долар, вкладений в авіаційну галузь, може дати ще п’ять доларів для економіки - авіаексперт Долінце
Ексклюзив
18 червня, 16:37 • 19922 перегляди
Кожен долар, вкладений в авіаційну галузь, може дати ще п’ять доларів для економіки - авіаексперт Долінце
Ексклюзив
18 червня, 16:24 • 59256 перегляди
"Красиво жити не заборониш": експерт сумнівається в доцільності закупівлі АРМА авто за майже 3 млн грн під час війни
Ексклюзив
18 червня, 14:59 • 52563 перегляди
Політолог про візит високопосадовця ВООЗ до рф: сигнал, що такі організації потребують змін та реформування
Ексклюзив
18 червня, 14:42 • 63388 перегляди
В Міненерго прокоментували можливість відключень світла влітку
Ексклюзив
18 червня, 14:21 • 57546 перегляди
Ціни на пальне в Україні знову зростають: вартість бензину може сягнути 60-70 грн
Ексклюзив
18 червня, 13:14 • 97378 перегляди
Російські ГОСТи проти української армії: чому два бойові гелікоптери ризикують повернутися з ремонту без зброї
Ексклюзив
18 червня, 11:40 • 53024 перегляди
Топ-20 найзавидніших холостяків України: хто потрапив до списку?
Ексклюзив
18 червня, 09:18 • 61729 перегляди
Трамп втік від відповідальності: політолог про результати саміту G7 для України
18 червня, 08:06 • 154325 перегляди
Рада ухвалила в цілому закон про множинне громадянство
Ексклюзив
18 червня, 06:55 • 67170 перегляди
Як зберегти заощадження в умовах валютних коливань: поради економіста
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2м/с
82%
746мм
Популярнi новини
Міністр оборони Ізраїлю підтвердив знищення штабу внутрішньої безпеки Ірану 18 червня, 15:34 • 3280 перегляди
Олесь Довгий складає депутатський мандат18 червня, 15:51 • 6010 перегляди
ГУР ліквідував колаборанта Михайла Грицая у Бердянську, який катував українських полонених та привласнював державне майно18 червня, 16:01 • 3564 перегляди
Саміт НАТО "буде коротким і цілеспрямованим", як хоче Трамп, а Зеленського понизять у дипломатичному статусі - The Times18 червня, 17:56 • 12729 перегляди
Іран заявив про перший бойовий запуск балістики середньої дальності "Саджиль"18 червня, 19:23 • 10179 перегляди
Публікації
Чому питання прокурорських зарплат на часі18 червня, 15:11 • 52350 перегляди
Суд у Києві вимагає активізувати розслідування справи проти головного юриста НБУ Зими 18 червня, 13:36 • 96986 перегляди
Російські ГОСТи проти української армії: чому два бойові гелікоптери ризикують повернутися з ремонту без зброї
Ексклюзив
18 червня, 13:14 • 97379 перегляди
Останні в строю: які країни ЄС досі використовують радянську авіатехніку і чому це важливо для України17 червня, 15:35 • 198278 перегляди
Топ-5 літніх салатів: прості рецепти для смачного та корисного меню16 червня, 09:40 • 422869 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Алі Хаменеї
Кая Каллас
Марк Рютте
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Іран
Israel
Сполучені Штати Америки
Тегеран
Реклама
УНН Lite
Tinder запускає нову функцію подвійних знайомств Double Date17 червня, 15:09 • 118033 перегляди
Маск спростував звинувачення New York Times і опублікував результати тесту на наркотики17 червня, 10:31 • 199536 перегляди
В Україні зробили Лабубу з квітів за 250 тисяч гривень16 червня, 17:56 • 172866 перегляди
Леся Нікітюк офіційно підтвердила вагітність ніжним фото з животиком16 червня, 15:30 • 182477 перегляди
У Нью-Йорку обрали найкращого двійника Педро Паскаля16 червня, 09:17 • 240043 перегляди
Актуальне
Таймс
Instagram
Google Play
МіГ-29
Су-25

"росія б’є по об’єктах ОПК": путін цинічно прокоментував кривавий удар по Києву

Київ • УНН

 • 1316 перегляди

Путін назвав ракетні удари по Україні атаками на "оборонно-промисловий комплекс" з метою "демілітаризації". Вночі 17 червня Росія завдала масованого удару по Україні, що призвів до численних жертв та постраждалих, особливо у Києві.

"росія б’є по об’єктах ОПК": путін цинічно прокоментував кривавий удар по Києву

російський диктатор володимир путін заперечив, що масований ракетний обстріл Києва в ніч проти вівторка, 17 червня був спрямований на житлову забудову та цивільне населення столиці. рф атакувала нібито "об’єкти оборонно-промислового комплексу". Про це інформує росЗМІ з посиланням на прес-конференцію президента рф у рамках Петербурзького міжнародного економічного форуму, передає УНН.

Деталі 

Під час зустрічі із закордонними журналістами путіна запитали про численні удари рф по цивільній інфраструктурі в Україні, зокрема – по житлових будинках, які спричинили загибель мирних мешканців.

Відповідаючи на це питання з посмішкою, очільник кремля заявив, що "якби ваші журналісти бачили, як були знищені нашими ракетами цілі житлові квартали – вони навряд чи могли б вам щось про це розповісти".

При цьому він традиційно стверджував, що російська армія нібито б’є "по об’єктах оборонно-промислового комплексу", а не по житловій забудові.

За словами путіна, росія займається "демілітаризацію" України, тому ракетними ударами він позбавляє "Україну можливості мати загрозливі для росії збройні сили".

Нагадаємо

У ніч проти вівторка, 17 червня росія здійснила масований комбінований удар по Україні. Внаслідок ворожого обстрілу загинуло щонайменше 30 людей, 188 постраждали. Найбільшого удару зазнав Київ - 28 загиблих, 134 травмованих. 

Президент України Володимир Зеленський на спецзасіданні лідерів країн G7 повідомив, що рф здійснила одну з найбільших комбінованих атак на Україну з початку цієї війни. Лише в Києві було зафіксовано близько 30 місць влучання ракет або падіння уламків. 

Моніторингова місія ООН заявила, що атака рф на Київ 17 червня стала найсмертоноснішою за рік.

путін заявив, що готовий зустрітися з Зеленським, але підписувати з ним нічого не буде (відео)19.06.25, 01:09 • 732 перегляди

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна
Організація Об'єднаних Націй
Володимир Зеленський
Україна
Київ
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9