"росія б’є по об’єктах ОПК": путін цинічно прокоментував кривавий удар по Києву
Київ • УНН
Путін назвав ракетні удари по Україні атаками на "оборонно-промисловий комплекс" з метою "демілітаризації". Вночі 17 червня Росія завдала масованого удару по Україні, що призвів до численних жертв та постраждалих, особливо у Києві.
російський диктатор володимир путін заперечив, що масований ракетний обстріл Києва в ніч проти вівторка, 17 червня був спрямований на житлову забудову та цивільне населення столиці. рф атакувала нібито "об’єкти оборонно-промислового комплексу". Про це інформує росЗМІ з посиланням на прес-конференцію президента рф у рамках Петербурзького міжнародного економічного форуму, передає УНН.
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Під час зустрічі із закордонними журналістами путіна запитали про численні удари рф по цивільній інфраструктурі в Україні, зокрема – по житлових будинках, які спричинили загибель мирних мешканців.
Відповідаючи на це питання з посмішкою, очільник кремля заявив, що "якби ваші журналісти бачили, як були знищені нашими ракетами цілі житлові квартали – вони навряд чи могли б вам щось про це розповісти".
При цьому він традиційно стверджував, що російська армія нібито б’є "по об’єктах оборонно-промислового комплексу", а не по житловій забудові.
За словами путіна, росія займається "демілітаризацію" України, тому ракетними ударами він позбавляє "Україну можливості мати загрозливі для росії збройні сили".
Нагадаємо
У ніч проти вівторка, 17 червня росія здійснила масований комбінований удар по Україні. Внаслідок ворожого обстрілу загинуло щонайменше 30 людей, 188 постраждали. Найбільшого удару зазнав Київ - 28 загиблих, 134 травмованих.
Президент України Володимир Зеленський на спецзасіданні лідерів країн G7 повідомив, що рф здійснила одну з найбільших комбінованих атак на Україну з початку цієї війни. Лише в Києві було зафіксовано близько 30 місць влучання ракет або падіння уламків.
Моніторингова місія ООН заявила, що атака рф на Київ 17 червня стала найсмертоноснішою за рік.
путін заявив, що готовий зустрітися з Зеленським, але підписувати з ним нічого не буде (відео)19.06.25, 01:09 • 732 перегляди