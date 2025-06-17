Одна з найсмертоносніших атак з липня 2024 року: в ООН відреагували на удар рф по Києву

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні відреагувала на атаку росії по Києву, зазначивши, що це, ймовірно, є атакою з найбільшою кількістю загиблих в Києві за майже рік. Про це йдеться в заяві Моніторингової місії ООН, передає УНН.

Комбінована ракетно-дронова атака російських збройних сил в ніч з 16 на 17 червня, ймовірно, є найсмертоноснішою атакою на Київ за майже рік. За даними місцевої влади, в результаті атаки в Києві загинули щонайменше 14 цивільних осіб і 114 отримали поранення. Команда ММПЛУ працює над перевіркою кількості жертв серед цивільних осіб та оцінкою обсягу пошкоджень - йдеться в повідомленні.

Як заявила голова ММПЛУ Даніель Белль, в результаті вчорашньої нічної атаки, націленої на всю Україну, найбільше постраждав Київ.

Наразі є інформація про те, що щонайменше 14 цивільних осіб загинули і понад 100 отримали поранення, і це, ймовірно, є атакою з найбільшою кількістю загиблих в Києві за майже рік. Подібну або більшу кількість жертв серед цивільних осіб Київ зазнав 8 липня 2024 року, коли щонайменше 32 цивільні особи загинули, а 85 отримали поранення в результаті атаки, яка також пошкодила дитячу лікарню "Охмадит" - зазначила Белль.

Окрім жертв серед цивільних осіб в Києві, щонайменше один цивільний також загинув і 19 отримали поранення в Одесі, а також Чернігівській та Київській областях внаслідок застосування зброї дальнього радіусу дії.

Атака минулої ночі є прикладом серйозної загрози, яку становить тактика одночасного застосування ракет і великої кількості безпілотників у населених районах, що призводить до жертв серед цивільних і сильних страждань - додала Белль.

Нагадаємо

За перші п'ять місяців цього року кількість загиблих і поранених серед цивільних осіб через російські обстріли майже на 50% перевищила аналогічний показник за той самий період 2024 року.

Київ та околиці уночі зазнали атаки російських військ 175 дронами, щонайменше 14 крилатими та 2 балістичними ракетами, є руйнування від верхніх поверхів до підвалу.

Внаслідок російської атаки по Україні відомо про 139 постраждалих, з них 15 загиблих, проте, на жаль, ця цифра може змінюватись, тому що аварійно-рятувальні та пошукові роботи тривають.