Одна з найсмертоносніших атак з липня 2024 року: в ООН відреагували на удар рф по Києву

$41.530.08
48.070.37
ukenru
Рада призначила Генеральним прокурором Руслана Кравченка
10:46 • 68525 перегляди
Рада призначила Генеральним прокурором Руслана Кравченка
17 червня, 06:29 • 128785 перегляди
"Такі атаки - чистої води тероризм": Зеленський відреагував на атаку рф понад 440 дронами та 32 ракетами
17 червня, 05:57 • 122346 перегляди
рф вдарила по Києву та околицях 175 дронами і щонайменше 16 ракетами, є руйнування від верхніх поверхів до підвалу - КМВА
16 червня, 19:28 • 175268 перегляди
ЄС продовжив санкції через анексію Криму та Севастополя ще на рік
16 червня, 13:59 • 160857 перегляди
Зеленський планує обговорити з Трампом оборонний пакет, який Україна готова купити
Ексклюзив
16 червня, 12:56 • 156847 перегляди
Євро дорожчає швидше, ніж долар: чому гривня втрачає позиції - пояснення фінансової експертки Олени Сосєдки
Ексклюзив
16 червня, 11:24 • 131240 перегляди
За майже п’ять років Центром Шалімова проведено близько 250 трансплантацій органів від посмертного донора
Ексклюзив
16 червня, 09:55 • 106956 перегляди
Звʼязки нардепа Кузьміних з аптечним бізнесом мають перевірити НАБУ та НАЗК - адвокат
16 червня, 08:24 • 179235 перегляди
Зеленський запропонував Руслана Кравченка на посаду Генпрокурора: подання вже у Раді
Ексклюзив
16 червня, 07:14 • 83452 перегляди
День літнього сонцестояння-2025: астролог дала поради, що робити для залучення удачі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
4м/с
54%
749мм
Популярнi новини
Трамп скликає Раду нацбезпеки США після саміту G7: стала відома причина17 червня, 06:04 • 92521 перегляди
Атака росії на столицю: на Нивках знайшли частини касетних боєприпасів17 червня, 06:45 • 140906 перегляди
Профільний комітет підтримав призначення Руслана Кравченка на посаду Генпрокурора17 червня, 08:28 • 70019 перегляди
Маск спростував звинувачення New York Times і опублікував результати тесту на наркотики10:31 • 81543 перегляди
Адміністрація Трампа згорнула групу тиску на рф щодо переговорів з Україною - Reuters11:16 • 30985 перегляди
Публікації
Останні в строю: які країни ЄС досі використовують радянську авіатехніку і чому це важливо для України15:35 • 1844 перегляди
Топ-5 літніх салатів: прості рецепти для смачного та корисного меню16 червня, 09:40 • 261952 перегляди
"Повний фарш" за 2,8 млн грн: АРМА хоче оновити автопарк топовим Hyundai за кошти платників податків16 червня, 09:34 • 288432 перегляди
Лайфхаки для блогерів: як прокачати та спростити ведення блогу 14 червня, 07:09 • 310219 перегляди
Скандали в АРМА доводять, що зміни потрібно починати з аудиту і звільнення керівництва13 червня, 12:08 • 381052 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Кличко Віталій Володимирович
Клименко Ігор Володимирович
Емманюель Макрон
Кіпер Олег Олександрович
Актуальні місця
Kyiv
Україна
Israel
Іран
Сполучені Штати Америки
Реклама
УНН Lite
Tinder запускає нову функцію подвійних знайомств Double Date15:09 • 4958 перегляди
Маск спростував звинувачення New York Times і опублікував результати тесту на наркотики10:31 • 82295 перегляди
В Україні зробили Лабубу з квітів за 250 тисяч гривень16 червня, 17:56 • 88637 перегляди
Леся Нікітюк офіційно підтвердила вагітність ніжним фото з животиком16 червня, 15:30 • 103021 перегляди
У Нью-Йорку обрали найкращого двійника Педро Паскаля16 червня, 09:17 • 164474 перегляди
Актуальне
Fox News Channel
Х-47М2 «Кинджал»
Калібр (ракета)
Truth Social
Безпілотний літальний апарат

Одна з найсмертоносніших атак з липня 2024 року: в ООН відреагували на удар рф по Києву

Київ • УНН

 • 3202 перегляди

Моніторингова місія ООН заявила, що атака рф на Київ 17 червня стала найсмертоноснішою за рік, забравши життя 14 цивільних. Загалом по Україні 15 загиблих і 139 поранених.

Одна з найсмертоносніших атак з липня 2024 року: в ООН відреагували на удар рф по Києву

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні відреагувала на атаку росії по Києву, зазначивши, що це, ймовірно, є атакою з найбільшою кількістю загиблих в Києві за майже рік. Про це йдеться в заяві Моніторингової місії ООН, передає УНН.

Комбінована ракетно-дронова атака російських збройних сил в ніч з 16 на 17 червня, ймовірно, є найсмертоноснішою атакою на Київ за майже рік. За даними місцевої влади, в результаті атаки в Києві загинули щонайменше 14 цивільних осіб і 114 отримали поранення. Команда ММПЛУ працює над перевіркою кількості жертв серед цивільних осіб та оцінкою обсягу пошкоджень 

- йдеться в повідомленні.

Як заявила голова ММПЛУ Даніель Белль, в результаті вчорашньої нічної атаки, націленої на всю Україну, найбільше постраждав Київ.

Наразі є інформація про те, що щонайменше 14 цивільних осіб загинули і понад 100 отримали поранення, і це, ймовірно, є атакою з найбільшою кількістю загиблих в Києві за майже рік. Подібну або більшу кількість жертв серед цивільних осіб Київ зазнав 8 липня 2024 року, коли щонайменше 32 цивільні особи загинули, а 85 отримали поранення в результаті атаки, яка також пошкодила дитячу лікарню "Охмадит" 

- зазначила Белль.

Окрім жертв серед цивільних осіб в Києві, щонайменше один цивільний також загинув і 19 отримали поранення в Одесі, а також Чернігівській та Київській областях внаслідок застосування зброї дальнього радіусу дії.

Атака минулої ночі є прикладом серйозної загрози, яку становить тактика одночасного застосування ракет і великої кількості безпілотників у населених районах, що призводить до жертв серед цивільних і сильних страждань 

- додала Белль.

Нагадаємо

За перші п'ять місяців цього року кількість загиблих і поранених серед цивільних осіб через російські обстріли майже на 50% перевищила аналогічний показник за той самий період 2024 року.

Київ та околиці уночі зазнали атаки російських військ 175 дронами, щонайменше 14 крилатими та 2 балістичними ракетами, є руйнування від верхніх поверхів до підвалу.

Внаслідок російської атаки по Україні відомо про 139 постраждалих, з них 15 загиблих, проте, на жаль, ця цифра може змінюватись, тому що аварійно-рятувальні та пошукові роботи тривають.

Павло Башинський

Павло Башинський

ВійнаКиїв
Київська область
Чернігівська область
Україна
Одеса
Kyiv
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9