Внаслідок атаки по Україні відомо про 139 постраждалих, з них 15 загиблих - МВС

Внаслідок російської атаки по Україні відомо про 139 постраждалих, з них 15 загиблих, проте, на жаль, ця цифра може змінюватись, тому що аварійно-рятувальні та пошукові роботи тривають.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в ефірі телемарафону, передає УНН.

Сьогодні ворог здійснив одну із наймасованіших атак за час широкомасштабної війни, на даний момент зафіксували постраждалими 139 осіб, з них 15 загинуло. Ця цифра, на жаль, може змінюватись, тому що аварійно-рятувальні та пошукові роботи тривають. Та кількість ударів, яка була цієї ночі може свідчити лише про одне, що росія продовжує свою терористичну місію і все більше дронів та ракет запускається по Україні. На жаль, у першу чергу страждає житлова інфраструктура та мирні люди. Ви бачите, тут і дитячий садок, пошкоджено будинки. У Києві постраждали близько 50-ти будинків. Саме у цьому мікрорайоні проживає близько 50 тисяч людей – це густонаселений район, саме сюди росія спрямувала удар. Лише у Києві 27 локацій, де сьогодні працювали і працюють рятувальники, поліцейські, комунальні служби