Внаслідок атаки по Україні відомо про 139 постраждалих, з них 15 загиблих - МВС

$41.530.08
48.070.37
ukenru
Рада призначила Генеральним прокурором Руслана Кравченка
10:46 • 34063 перегляди
Рада призначила Генеральним прокурором Руслана Кравченка
17 червня, 06:29 • 88887 перегляди
"Такі атаки - чистої води тероризм": Зеленський відреагував на атаку рф понад 440 дронами та 32 ракетами
17 червня, 05:57 • 90836 перегляди
рф вдарила по Києву та околицях 175 дронами і щонайменше 16 ракетами, є руйнування від верхніх поверхів до підвалу - КМВА
16 червня, 19:28 • 146330 перегляди
ЄС продовжив санкції через анексію Криму та Севастополя ще на рік
16 червня, 13:59 • 133185 перегляди
Зеленський планує обговорити з Трампом оборонний пакет, який Україна готова купити
Ексклюзив
16 червня, 12:56 • 142670 перегляди
Євро дорожчає швидше, ніж долар: чому гривня втрачає позиції - пояснення фінансової експертки Олени Сосєдки
Ексклюзив
16 червня, 11:24 • 121719 перегляди
За майже п’ять років Центром Шалімова проведено близько 250 трансплантацій органів від посмертного донора
Ексклюзив
16 червня, 09:55 • 105242 перегляди
Звʼязки нардепа Кузьміних з аптечним бізнесом мають перевірити НАБУ та НАЗК - адвокат
16 червня, 08:24 • 177804 перегляди
Зеленський запропонував Руслана Кравченка на посаду Генпрокурора: подання вже у Раді
Ексклюзив
16 червня, 07:14 • 83122 перегляди
День літнього сонцестояння-2025: астролог дала поради, що робити для залучення удачі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
2м/с
79%
749мм
Популярнi новини
Атака рф на Київ: уже 55 постраждалих, про жертв точних даних немає17 червня, 05:19 • 70338 перегляди
Трамп скликає Раду нацбезпеки США після саміту G7: стала відома причина17 червня, 06:04 • 61591 перегляди
Атака росії на столицю: на Нивках знайшли частини касетних боєприпасів06:45 • 110812 перегляди
Профільний комітет підтримав призначення Руслана Кравченка на посаду Генпрокурора08:28 • 40471 перегляди
Маск спростував звинувачення New York Times і опублікував результати тесту на наркотики10:31 • 37433 перегляди
Публікації
Топ-5 літніх салатів: прості рецепти для смачного та корисного меню16 червня, 09:40 • 231910 перегляди
"Повний фарш" за 2,8 млн грн: АРМА хоче оновити автопарк топовим Hyundai за кошти платників податків16 червня, 09:34 • 256060 перегляди
Лайфхаки для блогерів: як прокачати та спростити ведення блогу 14 червня, 07:09 • 280741 перегляди
Скандали в АРМА доводять, що зміни потрібно починати з аудиту і звільнення керівництва13 червня, 12:08 • 352172 перегляди
Кузьміних продовжує лобіювати інтереси фармзаводів: маніпуляції під прикриттям турботи про пацієнтів13 червня, 08:36 • 405509 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Кличко Віталій Володимирович
Клименко Ігор Володимирович
Емманюель Макрон
Кіпер Олег Олександрович
Актуальні місця
Kyiv
Україна
Israel
Іран
Сполучені Штати Америки
Реклама
УНН Lite
Маск спростував звинувачення New York Times і опублікував результати тесту на наркотики10:31 • 38455 перегляди
В Україні зробили Лабубу з квітів за 250 тисяч гривень16 червня, 17:56 • 72936 перегляди
Леся Нікітюк офіційно підтвердила вагітність ніжним фото з животиком16 червня, 15:30 • 88260 перегляди
У Нью-Йорку обрали найкращого двійника Педро Паскаля16 червня, 09:17 • 150630 перегляди
Меган Маркл показала ніжне відео з принцом Гаррі та дітьми до Дня батька16 червня, 07:59 • 173807 перегляди
Актуальне
Fox News Channel
Х-47М2 «Кинджал»
Калібр (ракета)
Truth Social
Безпілотний літальний апарат

Внаслідок атаки по Україні відомо про 139 постраждалих, з них 15 загиблих - МВС

Київ • УНН

 • 1386 перегляди

Російська атака по Україні призвела до 139 постраждалих, 15 загиблих. Аварійно-рятувальні роботи тривають, кількість жертв може зрости, повідомив міністр Клименко.

Внаслідок атаки по Україні відомо про 139 постраждалих, з них 15 загиблих - МВС

Внаслідок російської атаки по Україні відомо про 139 постраждалих, з них 15 загиблих, проте, на жаль, ця цифра може змінюватись, тому що аварійно-рятувальні та пошукові роботи тривають.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

Сьогодні ворог здійснив одну із наймасованіших атак за час широкомасштабної війни, на даний момент зафіксували постраждалими 139 осіб, з них 15 загинуло. Ця цифра, на жаль, може змінюватись, тому що аварійно-рятувальні та пошукові роботи тривають. Та кількість ударів, яка була цієї ночі може свідчити лише про одне, що росія продовжує свою терористичну місію і все більше дронів та ракет запускається по Україні. На жаль, у першу чергу страждає житлова інфраструктура та мирні люди. Ви бачите, тут і дитячий садок, пошкоджено будинки. У Києві постраждали близько 50-ти будинків. Саме у цьому мікрорайоні проживає близько 50 тисяч людей – це густонаселений район, саме сюди росія спрямувала удар. Лише у Києві 27 локацій, де сьогодні працювали і працюють рятувальники, поліцейські, комунальні служби

- сказав Клименко.

Він зазначив, що в Києві працює на усіх локаціях близько 2 тисяч рятувальників, правоохоронців. Всього в Києві зараз працює 200 одиниць такої техніки ДСНС. Також на місцях працюють пошукові собаки.

Нагадаємо

Київ та околиці уночі зазнали атаки російських військ 175 дронами, щонайменше 14 крилатими та 2 балістичними ракетами, є руйнування від верхніх поверхів до підвалу.

У Києві у житловий будинок, де були жахливі наслідки, влучила ракета Х-101. 

Павло Башинський

Павло Башинський

ВійнаКиїв
Х-101
Клименко Ігор Володимирович
Україна
Kyiv
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9