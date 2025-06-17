Внаслідок атаки по Україні відомо про 139 постраждалих, з них 15 загиблих - МВС
Київ • УНН
Російська атака по Україні призвела до 139 постраждалих, 15 загиблих. Аварійно-рятувальні роботи тривають, кількість жертв може зрости, повідомив міністр Клименко.
Внаслідок російської атаки по Україні відомо про 139 постраждалих, з них 15 загиблих, проте, на жаль, ця цифра може змінюватись, тому що аварійно-рятувальні та пошукові роботи тривають.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в ефірі телемарафону, передає УНН.
Деталі
Сьогодні ворог здійснив одну із наймасованіших атак за час широкомасштабної війни, на даний момент зафіксували постраждалими 139 осіб, з них 15 загинуло. Ця цифра, на жаль, може змінюватись, тому що аварійно-рятувальні та пошукові роботи тривають. Та кількість ударів, яка була цієї ночі може свідчити лише про одне, що росія продовжує свою терористичну місію і все більше дронів та ракет запускається по Україні. На жаль, у першу чергу страждає житлова інфраструктура та мирні люди. Ви бачите, тут і дитячий садок, пошкоджено будинки. У Києві постраждали близько 50-ти будинків. Саме у цьому мікрорайоні проживає близько 50 тисяч людей – це густонаселений район, саме сюди росія спрямувала удар. Лише у Києві 27 локацій, де сьогодні працювали і працюють рятувальники, поліцейські, комунальні служби
Він зазначив, що в Києві працює на усіх локаціях близько 2 тисяч рятувальників, правоохоронців. Всього в Києві зараз працює 200 одиниць такої техніки ДСНС. Також на місцях працюють пошукові собаки.
Нагадаємо
Київ та околиці уночі зазнали атаки російських військ 175 дронами, щонайменше 14 крилатими та 2 балістичними ракетами, є руйнування від верхніх поверхів до підвалу.
У Києві у житловий будинок, де були жахливі наслідки, влучила ракета Х-101.