В результате атаки по Украине известно о 139 пострадавших, из них 15 погибших - МВД

В результате российской атаки по Украине известно о 139 пострадавших, из них 15 погибших, однако, к сожалению, эта цифра может изменяться, потому что аварийно-спасательные и поисковые работы продолжаются.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в эфире телемарафона, передает УНН.

Сегодня враг совершил одну из самых массированных атак за время широкомасштабной войны, на данный момент зафиксировали пострадавшими 139 человек, из них 15 погибло. Эта цифра, к сожалению, может изменяться, потому что аварийно-спасательные и поисковые работы продолжаются. То количество ударов, которое было этой ночью может свидетельствовать лишь об одном, что россия продолжает свою террористическую миссию и все больше дронов и ракет запускается по Украине. К сожалению, в первую очередь страдает жилая инфраструктура и мирные люди. Вы видите, здесь и детский сад, повреждены дома. В Киеве пострадали около 50-ти домов. Именно в этом микрорайоне проживает около 50 тысяч человек – это густонаселенный район, именно сюда россия направила удар. Только в Киеве 27 локаций, где сегодня работали и работают спасатели, полицейские, коммунальные службы