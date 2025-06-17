В результате атаки по Украине известно о 139 пострадавших, из них 15 погибших - МВД
Киев • УНН
Российская атака по Украине привела к 139 пострадавшим, 15 погибшим. Аварийно-спасательные работы продолжаются, количество жертв может возрасти, сообщил министр Клименко.
В результате российской атаки по Украине известно о 139 пострадавших, из них 15 погибших, однако, к сожалению, эта цифра может изменяться, потому что аварийно-спасательные и поисковые работы продолжаются.
Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в эфире телемарафона, передает УНН.
Детали
Сегодня враг совершил одну из самых массированных атак за время широкомасштабной войны, на данный момент зафиксировали пострадавшими 139 человек, из них 15 погибло. Эта цифра, к сожалению, может изменяться, потому что аварийно-спасательные и поисковые работы продолжаются. То количество ударов, которое было этой ночью может свидетельствовать лишь об одном, что россия продолжает свою террористическую миссию и все больше дронов и ракет запускается по Украине. К сожалению, в первую очередь страдает жилая инфраструктура и мирные люди. Вы видите, здесь и детский сад, повреждены дома. В Киеве пострадали около 50-ти домов. Именно в этом микрорайоне проживает около 50 тысяч человек – это густонаселенный район, именно сюда россия направила удар. Только в Киеве 27 локаций, где сегодня работали и работают спасатели, полицейские, коммунальные службы
Он отметил, что в Киеве работает на всех локациях около 2 тысяч спасателей, правоохранителей. Всего в Киеве сейчас работает 200 единиц такой техники ГСЧС. Также на местах работают поисковые собаки.
Напомним
Киев и окрестности ночью подверглись атаке российских войск 175 дронами, не менее 14 крылатыми и 2 баллистическими ракетами, есть разрушения от верхних этажей до подвала.
В Киеве в жилой дом, где были ужасные последствия, попала ракета Х-101.