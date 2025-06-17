В результате атаки по Украине известно о 139 пострадавших, из них 15 погибших - МВД

$41.530.08
48.070.37
ukenru
Рада назначила Генеральным прокурором Руслана Кравченко
10:46 • 24195 просмотра
Рада назначила Генеральным прокурором Руслана Кравченко
06:29 • 72569 просмотра
"Такие атаки - чистой воды терроризм": Зеленский отреагировал на атаку рф более 440 дронами и 32 ракетами
17 июня, 05:57 • 79284 просмотра
рф ударила по Киеву и окрестностям 175 дронами и по меньшей мере 16 ракетами, есть разрушения от верхних этажей до подвала - КГВА
16 июня, 13:59 • 123362 просмотра
Зеленский планирует обсудить с Трампом оборонный пакет, который Украина готова купить
Эксклюзив
16 июня, 12:56 • 137694 просмотра
Евро дорожает быстрее, чем доллар: почему гривна теряет позиции - объяснение финансового эксперта Елены Соседки
Эксклюзив
16 июня, 11:24 • 118193 просмотра
За почти пять лет Центром Шалимова проведено около 250 трансплантаций органов от посмертного донора
Эксклюзив
16 июня, 09:55 • 104733 просмотра
Связи нардепа Кузьминых с аптечным бизнесом должны проверить НАБУ и НАПК – адвокат
16 июня, 08:24 • 177289 просмотра
Зеленский предложил Руслана Кравченко на должность Генпрокурора: представление уже в Раде
Эксклюзив
16 июня, 07:14 • 82933 просмотра
День летнего солнцестояния: астролог дала советы, что делать для привлечения удачи
16 июня, 06:29 • 80475 просмотра
Генштаб: появилось новое Северо-Слобожанское направление из-за активизации врага на пограничье Сумской области
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+21°
5.8м/с
68%
749мм
Популярные новости
Атака рф на Киев: уже 55 пострадавших, о жертвах точных данных нет17 июня, 05:19 • 59437 просмотра
Трамп созывает Совет нацбезопасности США после саммита G7: стала известна причина17 июня, 06:04 • 47223 просмотра
Атака рф на столицу: на Нивках нашли части кассетных боеприпасов06:45 • 99202 просмотра
Профильный комитет поддержал назначение Руслана Кравченко на должность Генпрокурора08:28 • 28934 просмотра
Администрация Трампа свернула группу давления на рф по переговорам с Украиной - Reuters11:16 • 16390 просмотра
публикации
Топ-5 летних салатов: простые рецепты для вкусного и полезного меню16 июня, 09:40 • 221144 просмотра
"Полный фарш" за 2,8 млн грн: АРМА хочет обновить автопарк топовым Hyundai за средства налогоплательщиков16 июня, 09:34 • 245094 просмотра
Лайфхаки для блогеров: как прокачать и упростить ведение блога 14 июня, 07:09 • 270259 просмотра
Скандалы в АРМА доказывают, что изменения нужно начинать с аудита и увольнения руководства13 июня, 12:08 • 341812 просмотра
Кузьминых продолжает лоббировать интересы фармзаводов: манипуляции под прикрытием заботы о пациентах13 июня, 08:36 • 395382 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Игорь Клименко
Эммануэль Макрон
Олег Кипер
Актуальные места
Киев
Украина
Израиль
Иран
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
В Украине сделали Лабубу из цветов за 250 тысяч гривен16 июня, 17:56 • 68371 просмотра
Леся Никитюк официально подтвердила беременность нежным фото с животиком 16 июня, 15:30 • 84023 просмотра
В Нью-Йорке выбрали лучшего двойника Педро Паскаля16 июня, 09:17 • 146672 просмотра
Меган Маркл показала нежное видео с принцем Гарри и детьми ко Дню отца16 июня, 07:59 • 170068 просмотра
Подкаст Меган Маркл не выдержал конкуренции с критиками15 июня, 08:57 • 117493 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Х-47М2 "Кинжал"
Калибр (семейство ракет)
Truth Social
Беспилотный летательный аппарат

В результате атаки по Украине известно о 139 пострадавших, из них 15 погибших - МВД

Киев • УНН

 • 1104 просмотра

Российская атака по Украине привела к 139 пострадавшим, 15 погибшим. Аварийно-спасательные работы продолжаются, количество жертв может возрасти, сообщил министр Клименко.

В результате атаки по Украине известно о 139 пострадавших, из них 15 погибших - МВД

В результате российской атаки по Украине известно о 139 пострадавших, из них 15 погибших, однако, к сожалению, эта цифра может изменяться, потому что аварийно-спасательные и поисковые работы продолжаются.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Сегодня враг совершил одну из самых массированных атак за время широкомасштабной войны, на данный момент зафиксировали пострадавшими 139 человек, из них 15 погибло. Эта цифра, к сожалению, может изменяться, потому что аварийно-спасательные и поисковые работы продолжаются. То количество ударов, которое было этой ночью может свидетельствовать лишь об одном, что россия продолжает свою террористическую миссию и все больше дронов и ракет запускается по Украине. К сожалению, в первую очередь страдает жилая инфраструктура и мирные люди. Вы видите, здесь и детский сад, повреждены дома. В Киеве пострадали около 50-ти домов. Именно в этом микрорайоне проживает около 50 тысяч человек – это густонаселенный район, именно сюда россия направила удар. Только в Киеве 27 локаций, где сегодня работали и работают спасатели, полицейские, коммунальные службы

- сказал Клименко.

Он отметил, что в Киеве работает на всех локациях около 2 тысяч спасателей, правоохранителей. Всего в Киеве сейчас работает 200 единиц такой техники ГСЧС. Также на местах работают поисковые собаки.

Напомним

Киев и окрестности ночью подверглись атаке российских войск 175 дронами, не менее 14 крылатыми и 2 баллистическими ракетами, есть разрушения от верхних этажей до подвала.

В Киеве в жилой дом, где были ужасные последствия, попала ракета Х-101. 

Павел Башинский

Павел Башинский

ВойнаКиев
Х-101
Игорь Клименко
Украина
Киев
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9