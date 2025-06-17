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Одна из самых смертоносных атак с июля 2024 года: в ООН отреагировали на удар рф по Киеву

Киев • УНН

 • 2668 просмотра

Мониторинговая миссия ООН заявила, что атака рф на Киев 17 июня стала самой смертоносной за год, забрав жизни 14 гражданских. Всего по Украине 15 погибших и 139 раненых.

Одна из самых смертоносных атак с июля 2024 года: в ООН отреагировали на удар рф по Киеву

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине отреагировала на атаку россии по Киеву, отметив, что это, вероятно, является атакой с наибольшим количеством погибших в Киеве за почти год. Об этом говорится в заявлении Мониторинговой миссии ООН, передает УНН.

Комбинированная ракетно-дроновая атака российских вооруженных сил в ночь с 16 на 17 июня, вероятно, является самой смертоносной атакой на Киев за почти год. По данным местных властей, в результате атаки в Киеве погибли не менее 14 гражданских лиц и 114 получили ранения. Команда ММПЧУ работает над проверкой количества жертв среди гражданских лиц и оценкой объема повреждений 

- говорится в сообщении.

Как заявила глава ММПЧУ Даниэль Белль, в результате вчерашней ночной атаки, нацеленной на всю Украину, больше всего пострадал Киев.

Сейчас есть информация о том, что не менее 14 гражданских лиц погибли и более 100 получили ранения, и это, вероятно, является атакой с наибольшим количеством погибших в Киеве за почти год. Подобное или большее количество жертв среди гражданских лиц Киев понес 8 июля 2024 года, когда не менее 32 гражданских лица погибли, а 85 получили ранения в результате атаки, которая также повредила детскую больницу "Охмадит" 

- отметила Белль.

Кроме жертв среди гражданских лиц в Киеве, по меньшей мере один гражданский также погиб и 19 получили ранения в Одессе, а также Черниговской и Киевской областях в результате применения оружия дальнего радиуса действия.

Атака прошлой ночью является примером серьезной угрозы, которую представляет тактика одновременного применения ракет и большого количества беспилотников в населенных районах, что приводит к жертвам среди гражданских и сильным страданиям 

- добавила Белль.

Напомним

За первые пять месяцев этого года количество погибших и раненых среди гражданских лиц из-за российских обстрелов почти на 50% превысило аналогичный показатель за тот же период 2024 года.

Киев и окрестности ночью подверглись атаке российских войск 175 дронами, не менее 14 крылатыми и 2 баллистическими ракетами, есть разрушения от верхних этажей до подвала.

В результате российской атаки по Украине известно о 139 пострадавших, из них 15 погибших, однако, к сожалению, эта цифра может меняться, потому что аварийно-спасательные и поисковые работы продолжаются.

Павел Башинский

Павел Башинский

ВойнаКиев
Киевская область
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Украина
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