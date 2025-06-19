"Россия бьет по объектам ОПК": Путин цинично прокомментировал кровавый удар по Киеву
Киев • УНН
Путин назвал ракетные удары по Украине атаками на "оборонно-промышленный комплекс" с целью "демилитаризации". Ночью 17 июня Россия нанесла массированный удар по Украине, что привело к многочисленным жертвам и пострадавшим, особенно в Киеве.
Российский диктатор владимир путин отрицает, что массированный ракетный обстрел Киева в ночь на вторник, 17 июня, был направлен на жилые кварталы и гражданское население столицы. РФ атаковала якобы "объекты оборонно-промышленного комплекса". Об этом информирует росСМИ со ссылкой на пресс-конференцию президента РФ в рамках Петербургского международного экономического форума, передает УНН.
Детали
Во время встречи с иностранными журналистами путина спросили о многочисленных ударах РФ по гражданской инфраструктуре в Украине, в частности – по жилым домам, которые повлекли гибель мирных жителей.
Отвечая на этот вопрос с улыбкой, глава кремля заявил, что "если бы ваши журналисты видели, как были уничтожены нашими ракетами эти жилые кварталы – они вряд ли смогли бы вам что-то об этом рассказать".
При этом он традиционно утверждал, что российская армия якобы бьет "по объектам оборонно-промышленного комплекса", а не по жилой застройке.
По словам путина, Россия занимается "демилитаризацией" Украины, поэтому ракетными ударами он лишает "Украину возможности иметь угрожающие для России вооруженные силы".
Напомним
В ночь на вторник, 17 июня, Россия осуществила массированный комбинированный удар по Украине. В результате вражеского обстрела погибло по меньшей мере 30 человек, 188 пострадали. Наибольший удар пришелся на Киев - 28 погибших, 134 травмированных.
Президент Украины Владимир Зеленский на спецзаседании лидеров стран G7 сообщил, что РФ совершила одну из крупнейших комбинированных атак на Украину с начала этой войны. Только в Киеве было зафиксировано около 30 мест попадания ракет или падения обломков.
Мониторинговая миссия ООН заявила, что атака РФ на Киев 17 июня стала самой смертоносной за год.
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