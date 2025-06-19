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"Россия бьет по объектам ОПК": Путин цинично прокомментировал кровавый удар по Киеву

Киев • УНН

 • 490 просмотра

Путин назвал ракетные удары по Украине атаками на "оборонно-промышленный комплекс" с целью "демилитаризации". Ночью 17 июня Россия нанесла массированный удар по Украине, что привело к многочисленным жертвам и пострадавшим, особенно в Киеве.

"Россия бьет по объектам ОПК": Путин цинично прокомментировал кровавый удар по Киеву

Российский диктатор владимир путин отрицает, что массированный ракетный обстрел Киева в ночь на вторник, 17 июня, был направлен на жилые кварталы и гражданское население столицы. РФ атаковала якобы "объекты оборонно-промышленного комплекса". Об этом информирует росСМИ со ссылкой на пресс-конференцию президента РФ в рамках Петербургского международного экономического форума, передает УНН.

Детали 

Во время встречи с иностранными журналистами путина спросили о многочисленных ударах РФ по гражданской инфраструктуре в Украине, в частности – по жилым домам, которые повлекли гибель мирных жителей.

Отвечая на этот вопрос с улыбкой, глава кремля заявил, что "если бы ваши журналисты видели, как были уничтожены нашими ракетами эти жилые кварталы – они вряд ли смогли бы вам что-то об этом рассказать".

При этом он традиционно утверждал, что российская армия якобы бьет "по объектам оборонно-промышленного комплекса", а не по жилой застройке.

По словам путина, Россия занимается "демилитаризацией" Украины, поэтому ракетными ударами он лишает "Украину возможности иметь угрожающие для России вооруженные силы".

Напомним

В ночь на вторник, 17 июня, Россия осуществила массированный комбинированный удар по Украине. В результате вражеского обстрела погибло по меньшей мере 30 человек, 188 пострадали. Наибольший удар пришелся на Киев - 28 погибших, 134 травмированных. 

Президент Украины Владимир Зеленский на спецзаседании лидеров стран G7 сообщил, что РФ совершила одну из крупнейших комбинированных атак на Украину с начала этой войны. Только в Киеве было зафиксировано около 30 мест попадания ракет или падения обломков. 

Мониторинговая миссия ООН заявила, что атака РФ на Киев 17 июня стала самой смертоносной за год.

путин заявил, что готов встретиться с Зеленским, но подписывать с ним ничего не будет (видео)19.06.25, 01:09 • 568 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
Организация Объединенных Наций
Владимир Зеленский
Украина
Киев
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