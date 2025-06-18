Масований удар рф по Україні 17 червня забрав життя 30 людей, постраждали ще 188 - ДСНС
Київ • УНН
Росія здійснила масований удар по Україні 17 червня, внаслідок якого загинула 30 людей та 188 отримали поранення. Найбільше постраждав Київ, де у дев'ятиповерхівці в Солом'янському районі загинули 23 особи.
Масована атака рф по Україні 17 червня забрала життя 30 людей, ще 188 постраждали, повідомили у середу у ДСНС України, пише УНН.
У ніч проти 17 червня росія завдала масованого удару по Україні. Загинуло щонайменше 30 людей, 188 постраждали. Найбільшого удару зазнав Київ - 28 загиблих, 134 травмованих. Лише в одній дев’ятиповерхівці у Солом’янському районі загинули 23 людини - пошуки ще тривають
У Києві вже 23 загиблих через ракетний удар рф по багатоповерхівці, загалом 28 жертв18.06.25, 14:17 • 2870 переглядiв
Як вказали у ДСНС, ворогом було обстріляно 5 областей.
У Києві найбільше загиблих у дев’ятиповерхівці у Солом'янському районі. Поточна цифра жертв там, як зазначили у ДСНС, "ще не остаточна, бо саме тут й досі тривають найскладніші рятувальні роботи". З цього будинку надзвичайники евакуювали 24 особи, з-під завалів дістали двох живих людей.
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