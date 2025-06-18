Массированный удар рф по Украине 17 июня унес жизни 30 человек, пострадали еще 188 - ГСЧС
Киев • УНН
Россия совершила массированный удар по Украине 17 июня, в результате которого погибли 30 человек и 188 получили ранения. Больше всего пострадал Киев, где в девятиэтажке в Соломенском районе погибли 23 человека.
Массированная атака рф по Украине 17 июня унесла жизни 30 человек, еще 188 пострадали, сообщили в среду в ГСЧС Украины, пишет УНН.
В ночь на 17 июня россия нанесла массированный удар по Украине. Погибло по меньшей мере 30 человек, 188 пострадали. Наибольший удар пришелся на Киев - 28 погибших, 134 травмированных. Лишь в одной девятиэтажке в Соломенском районе погибли 23 человека - поиски еще продолжаются
В Киеве уже 23 погибших из-за ракетного удара рф по многоэтажке, всего 28 жертв18.06.25, 14:17 • 2762 просмотра
Как указали в ГСЧС, врагом было обстреляно 5 областей.
В Киеве больше всего погибших в девятиэтажке в Соломенском районе. Текущая цифра жертв там, как отметили в ГСЧС, "еще не окончательная, потому что именно здесь и до сих пор продолжаются сложнейшие спасательные работы". Из этого дома чрезвычайники эвакуировали 24 человека, из-под завалов достали двух живых людей.
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