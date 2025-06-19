путин заявил, что готов встретиться с Зеленским, но подписывать с ним ничего не будет (видео)

Российский диктатор Владимир Путин выступил в рамках Петербургского международного экономического форума. Там он сделал много заявлений о войне в Украине, НАТО, Крыме и встрече с Зеленским. Об этом информирует УНН со ссылкой на росСМИ и администрацию кремля.

Детали

По данным росСМИ, Россия считает ключевым вопрос, кто от Украины будет подписывать документы по урегулированию.

Путин отметил, что не против встретиться для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, но эта встреча может состояться только на заключительном этапе переговоров о завершении войны. К тому же он лишний раз повторил пропагандистский штамп о "вопросе легитимности Зеленского".

Я готов встречаться со всеми, в том числе, с Зеленским. Да, вопрос не в этом. Если украинское государство доверяет кому-то вести переговоры, ради Бога! Пусть это будет Зеленский. Вопрос не в этом. Вопрос, кто подписывать будет документ - сказал он.

Объясняя свою позицию, Путин в очередной раз сослался на якобы положение Конституции Украины, где якобы написано, что полномочия президента Зеленского уже закончились.

Он также заявил, что Украина якобы является "президентско-парламентской республикой", в которой "все органы власти формируются президентом", что, по его мнению, автоматически ставит под сомнение легитимность всей украинской власти.

Кроме того, по словам Путина, Россия хочет завершения конфликта в Украине "как можно скорее" и желательно мирным путем.

"Наша переговорная группа в контакте одна с другой. Я вот сейчас только у Мединского спрашивал. Он говорит, сегодня вот только разговаривал со своим контрпартнером из Киева. Они, в принципе, договариваются о встрече после 22 июня", - добавил глава кремля.

Подтвердил Владимир Путин и озвученные ранее сроки третьего раунда переговоров.

Во время своего выступления Путин также предупредил, что РФ не допустит, чтобы в Украине были вооруженные силы, которые в перспективе "будут угрожать России".

"Безусловно, если мы не договоримся мирным путем, мы будем добиваться поставленных целей военным", - пригрозил диктатор.

Он добавил, что "если Украина не договорится сейчас с РФ в Стамбуле, ситуация для них изменится в худшую сторону, "не надо тянуть".

Также другие его важные заявления:

Все разговоры о намерениях России напасть на НАТО – чушь;

Нет проблемы в том, что Россия забрала себе Крым. Это просто Запад устроил в Украине госпереворот;

Путин выразил сомнение, что Германия сможет внести больший вклад как посредник в переговоры между РФ и Украиной, чем США, поскольку посредник должен быть нейтральным;

Трамп прав, когда говорит, что при нем конфликт в Украине мог бы не случиться;

Нужно не просто урегулировать конфликт в Украине сейчас, но найти надолго решение;

"ДНР" и "ЛНР" имели право на отделение от Украины, и не обязаны были спрашивать мнение Киева;

Россия хочет как можно скорее и желательно мирным путем завершить конфликт в Украине;

Переговорные группы России и Украины договариваются о проведении нового раунда после 22 июня;

РФ готова отдать Киеву еще 3 тыс. тел украинских военных.

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