путін заявив, що готовий зустрітися з Зеленським, але підписувати з ним нічого не буде (відео)

російський диктатор володимир путін виступив у рамках Петербурзького міжнародного економічного форуму. Там він зробив багато заяв про війну в Україні, НАТО, Крим та зустріч із Зеленським. Про це інформує УНН з посиланням на росЗМІ та адміністрацію кремля.

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За даними росЗМІ, росія вважає ключовим питання, хто від України підписуватиме документи щодо врегулювання.

путін зазначив, що не проти зустрітись для переговорів з президентом України Володимиром Зеленським, але ця зустріч може статись тільки на завершальному етапі переговорів про закінчення війни. До того ж він зайвий раз повторив пропагандистський штамп про "питання легітимності Зеленського".

Я готовий зустрічатися з усіма, у тому числі, з Зеленським. Так, питання не в цьому. Якщо українська держава довіряє комусь вести переговори, заради Бога! Нехай це буде Зеленський. Питання не в цьому. Питання, хто підписуватиме документ - сказав він.

Пояснюючи свою позицію, путін вкотре послався на нібито положення Конституції України, де нібито написано, що повноваження президента Зеленського вже закінчилися.

Він також заявив, що Україна нібито є "президенсько-парламенською республікою", у якій "всі органи влади формуються президентом", що, на його думку, автоматично ставить під сумнів легітимність усієї української влади.

Крім того, за словами путіна, росія хоче завершення конфлікту в Україні "якнайшвидше" і бажано мирним шляхом.

"Наша переговорна група в контакті одна з одною. Я ось зараз тільки у Мединського питав. Він каже, сьогодні ось тільки розмовляв зі своїм контрпартнером з Києва. Вони, в принципі, домовляються про зустріч після 22 червня", - додав очільник кремля.

Підтвердив володимир путін і озвучені раніше терміни третього раунду перемовин.

Під час свого виступу путін також попередив, що рф не допустить, щоб в Україні були збройні сили, які в перспективі "загрожуватимуть росії".

"Безумовно, якщо ми не домовимось мирним шляхом, ми добиватимемося поставлених цілей військовим", - пригрозив диктатор.

Він додав, що "якщо Україна не домовиться зараз із рф у Стамбулі, ситуація для них зміниться на гірший бік, "не треба тягнути".

Також інші його важливі заяви:

Усі розмови про наміри росії напасти на НАТО – нісенітниця;

Немає проблеми в тому, що Росія забрала собі Крим. Це просто Захід влаштував в Україні держпереворот;

Путін виразив сумнів, що Німеччина зможе зробити більший внесок як посередник у переговори між РФ і Україною, ніж США, оскільки посередник має бути нейтральним;

Трамп має рацію, коли каже, що при ньому конфлікт в Україні міг би не трапитися;

Потрібно не просто врегулювати конфлікт в Україні зараз, але знайти надовго рішення;

"ДНР" та "ЛНР" мали право на відокремлення від України, і не зобов'язані були запитувати думку Києва;

Росія хоче якомога швидше і бажано мирним шляхом завершити конфлікт в Україні;

Переговорні групи Росії та України домовляються про проведення нового раунду після 22 червня;

рф готова віддати Києву ще 3 тис. тіл українських військових.

путін заявив трампу, що рф готова до переговорів з Україною після 22 червня