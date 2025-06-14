путін заявив трампу, що рф готова до переговорів з Україною після 22 червня

російський диктатор володимир путін у розмові із президентом США Дональдом Трампом заявив, що рф готова продовжувати переговори з Україною після 22 червня, передає УНН із посиланням на росЗМІ.

путін розповів трампу про хід обміну військовополоненими з Україною та підтвердив готовність рф продовжувати переговори з Україною після 22 червня - помічник росЗМІ помічник путіна юрій ушаков.

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У травні російський диктатор володимир путін після телефонної розмови з лідером США Дональдом Трампом заявив про готовність до обговорення майбутньої мирної угоди з Україною. За його словами, москва планує запропонувати меморандум із визначенням принципів врегулювання, можливих термінів угоди та умов тимчасового припинення вогню.

Президент США Дональд Трамп після розмови з російським диктатором володимиром путіним заявив, що Україна та росія негайно розпочнуть переговори про завершення війни.

Перед телефонною розмовою між диктатором рф володимиром путіним та президентом США Дональдом Трампом останній запитав в українського лідера Володимира Зеленського, які питання варто обговорити.