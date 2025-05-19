Перед розмовою із путіним Трамп запитав у Зеленського, які питання варто обговорити

Перед телефонною розмовою між диктатором рф володимиром путіним та президентом США Дональдом Трампом останній запитав в українського лідера Володимира Зеленського, які питання варто обговорити. Про це повідомляє УНН із посиланням на допис кореспондента WSJ Алекса Варда.

Деталі

Трамп коротко поговорив із Зеленським перед дзвінком з путіним, - повідомили 2 людини. Один із людей сказав, що Трамп запитав Зеленського, що йому варто обговорити з путіним. Зеленський сказав: 30-денне припинення вогню, майбутня мітинг Путін-Зеленський (на якому міг би бути присутнім Трамп), вибудовування США та України - йдеться у дописі.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп на понеділок, на 17 годину (10:00 за місцевим часом) анонсував телефонні переговори з російським диктатором володимиром путіним. А після цього - з Президентом України Володимиром Зеленським.

Сьогодні російський диктатор володимир путін завершив телефонну розмову із президентом США Дональдом Трампом. Вона тривала понад 2 години.

Після розмови із Трампом путін заявив, що москва готова до меморандуму про мир та озвучив умови для угоди з Україною.