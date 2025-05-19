Перед разговором с путиным Трамп спросил у Зеленского, какие вопросы стоит обсудить

Перед телефонным разговором между диктатором рф владимиром путиным и президентом США Дональдом Трампом последний спросил у украинского лидера Владимира Зеленского, какие вопросы стоит обсудить. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение корреспондента WSJ Алекса Варда.

Детали

Трамп коротко поговорил с Зеленским перед звонком с путиным, - сообщили 2 человека. Один из людей сказал, что Трамп спросил Зеленского, что ему стоит обсудить с путиным. Зеленский сказал: 30-дневное прекращение огня, будущий митинг Путин-Зеленский (на котором мог бы присутствовать Трамп), выстраивание США и Украины - говорится в сообщении.

Напомним

Президент США Дональд Трамп на понедельник, на 17 часов (10:00 по местному времени) анонсировал телефонные переговоры с российским диктатором владимиром путиным. А после этого - с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Сегодня российский диктатор владимир путин завершил телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Она длилась более 2 часов.

После разговора с Трампом путин заявил, что москва готова к меморандуму о мире и озвучил условия для соглашения с Украиной.