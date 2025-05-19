москва готова до меморандуму про мир: путін озвучив умови для угоди з Україною після телефонної розмови із Трампом

російський диктатор володимир путін після телефонної розмови з лідером США Дональдом Трампом заявив про готовність до обговорення майбутньої мирної угоди з Україною. За його словами, москва планує запропонувати меморандум із визначенням принципів врегулювання, можливих термінів угоди та умов тимчасового припинення вогню. Про це повідомляє УНН із посиланням на заяву путіна на прес-конференції після телефонної розмови із президентом США.

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Розмова була дуже змістовною та відвертою і на цьому тлі вельми корисною. Перед усім я подякував президенту США і підтримку Сполучених Штатів у поновленні прямого переговорного процесу між Україною та росією - заявив путін.

Лідер рф цинічно підкреслив, що раніше переговори були перервані саме українською стороною ще у 2022 році. За його словами американський президент висловив свою позицію щодо скорішого завершення війни, натомість путін заявив, що "росія теж прагне до врегулювання української кризи".

Нам просто потрібно встановити найбільш ефективні шляхи руху до миру - заявив він.

Диктатор повідомив, що домовився з президентом США, що росія готова працювати над подальшою мирною угодою із Україною.

росія запропонує…і готова працювати з українською стороною над меморандумом щодо можливого майбутнього мирної угоди з визначенням низки позицій, зокрема принципами врегулювання, терміни можливого укладенням мирної угоди. Включаючи й можливе припинення вогню на певний термін за умови досягнення певних домовленостей - сказав путін.

Президент росії зазначив, що вважає контакти між учасниками переговорного процесу у Стамбулі дали початок руху у "правильному напрямку".

Питання в тому, щоб російська й українська сторони проявили максимальне прагнення до миру і знайшли б ті компроміси, які б влаштували усі сторони. При цьому хочу відзначити, що позиція росії ясна – головне для нас усунути першопричини цієї кризи - сказав він.

Нагадаємо

російський диктатор володимир путін завершив телефонну розмову із президентом США Дональдом Трампом, яка тривала понад 2 години і вийшов до преси.