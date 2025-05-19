москва готова до меморандуму про мир: путін озвучив умови для угоди з Україною після телефонної розмови із Трампом

$41.500.03
46.450.07
ukenru
росія і Україна негайно розпочнуть переговори про завершення війни - Трамп
17:40 • 3894 перегляди

росія і Україна негайно розпочнуть переговори про завершення війни - Трамп

Ексклюзив
15:26 • 20303 перегляди

Нардеп Кузьміних "втік" від судового засідання у відрядження за кордон

12:24 • 112531 перегляди

Останній дзвінок 2025 року: коли почнуться літні канікули у школах

Ексклюзив
19 травня, 09:06 • 83267 перегляди

Спалах гепатиту А в Києві: зареєстровано вже понад 70 випадків

19 травня, 09:01 • 250822 перегляди

Вибори в Польщі: що відомо про фаворитів і чого очікувати Україні

Ексклюзив
19 травня, 08:32 • 86904 перегляди

ТОП причин обрати заняття спортом на свіжому повітрі

Ексклюзив
19 травня, 08:30 • 74493 перегляди

Українські науковці зберегли унікальну породу корів - шароле: худобу евакуювали з фронтової зони на Львівщину

Ексклюзив
19 травня, 07:57 • 51913 перегляди

Гаджети з "чорного входу": як смартфони і техніка обходять митницю

Ексклюзив
19 травня, 06:58 • 33749 перегляди

Криптовалюти - це про емоції, а не реальну економіку. Економіст пояснив сильну волатильність цифрових активів

Ексклюзив
19 травня, 05:46 • 111846 перегляди

Час змін, натхнення та нових можливостей: астрологічний прогноз на 19 – 25 травня

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+14°
0.8м/с
64%
744мм
Популярнi новини

У кремлі озвучили, коли пройде телефонна розмова путіна з Трампом

19 травня, 09:23 • 58838 перегляди

В Україні планують збільшити виплати при народженні дитини: скільки платитимуть

19 травня, 09:38 • 63353 перегляди

Наразі переправ через річку Оскіл у росіян немає, але в районі Дворічного ситуація складна - речник ОТУ "Харків"

19 травня, 09:45 • 58034 перегляди

В Україну повертається тепло: синоптик обіцяє підвищення температури

19 травня, 09:50 • 69171 перегляди

Як готувати крупи і не зіпсувати: пропорції, час і лайфхаки

19 травня, 10:11 • 107150 перегляди
Публікації

Егоїстичні інтереси правлять світом.

15:32 • 28779 перегляди

ВАКС призначив засідання по справі про конфіскацію квартири родини міністра Коваля: чи стане це лише першим кроком?

13:42 • 54678 перегляди

Останній дзвінок 2025 року: коли почнуться літні канікули у школах

12:24 • 112534 перегляди

Вибори в Польщі: що відомо про фаворитів і чого очікувати Україні

19 травня, 09:01 • 250824 перегляди

Час змін, натхнення та нових можливостей: астрологічний прогноз на 19 – 25 травня
Ексклюзив

19 травня, 05:46 • 111846 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Джей Ді Венс

Дональд Трамп

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Румунія

Київ

Рим

Реклама
УНН Lite

Чи можна затримати фільм на митниці: режисер Вес Андерсон висміяв ідею Трампа про мита на фільми, зняті за кордоном

14:25 • 24349 перегляди

Каньє Вест знову в центрі скандалу: новий альбом репера злили в мережу, а гроші пообіцяли передати музею Голокосту

14:09 • 24620 перегляди

Як готувати крупи і не зіпсувати: пропорції, час і лайфхаки

19 травня, 10:11 • 107451 перегляди

Декілька простих рецептів солодощів, які можна зробити з волоського горіха

17 травня, 15:00 • 121334 перегляди

П’ять затишних фільмів: що подивитись у вільний час

17 травня, 12:09 • 207344 перегляди
Актуальне

ЗРК Бук

Telegram

Вибори

Рейс 17 Malaysia Airlines

Boeing 747

москва готова до меморандуму про мир: путін озвучив умови для угоди з Україною після телефонної розмови із Трампом

Київ • УНН

 • 1634 перегляди

російський диктатор путін заявив про готовність до обговорення мирної угоди з Україною після розмови з Трампом. Москва планує запропонувати меморандум із принципами врегулювання.

москва готова до меморандуму про мир: путін озвучив умови для угоди з Україною після телефонної розмови із Трампом

російський диктатор володимир путін після телефонної розмови з лідером США Дональдом Трампом заявив про готовність до обговорення майбутньої мирної угоди з Україною. За його словами, москва планує запропонувати меморандум із визначенням принципів врегулювання, можливих термінів угоди та умов тимчасового припинення вогню. Про це повідомляє УНН із посиланням на заяву путіна на прес-конференції після телефонної розмови із президентом США.

Деталі

Розмова була дуже змістовною та відвертою і на цьому тлі вельми корисною. Перед усім я подякував президенту США і підтримку Сполучених Штатів у поновленні прямого переговорного процесу між Україною та росією

- заявив путін.

Лідер рф цинічно підкреслив, що раніше переговори були перервані саме українською стороною ще у 2022 році. За його словами американський президент висловив свою позицію щодо скорішого завершення війни, натомість путін заявив, що "росія теж прагне до врегулювання української кризи".

Нам просто потрібно встановити найбільш ефективні шляхи руху до миру

- заявив він.

Диктатор повідомив, що домовився з президентом США, що росія готова працювати над подальшою мирною угодою із Україною.

росія запропонує…і готова працювати з українською стороною над меморандумом щодо можливого майбутнього мирної угоди з визначенням низки позицій, зокрема принципами врегулювання, терміни можливого укладенням мирної угоди. Включаючи й можливе припинення вогню на певний термін за умови досягнення певних домовленостей

- сказав путін.

Президент росії зазначив, що вважає контакти між учасниками переговорного процесу у Стамбулі дали початок руху у "правильному напрямку".

Питання в тому, щоб російська й українська сторони проявили максимальне прагнення до миру і знайшли б ті компроміси, які б влаштували усі сторони. При цьому хочу відзначити, що позиція росії ясна – головне для нас усунути першопричини цієї кризи

- сказав він.

Нагадаємо

російський диктатор володимир путін завершив телефонну розмову із президентом США Дональдом Трампом, яка тривала понад 2 години і вийшов до преси.

Альона Уткіна

Альона Уткіна

ВійнаПолітикаНовини Світу
Дональд Трамп
Сполучені Штати
Україна
Brent
$65.10
Bitcoin
$105,397.50
S&P 500
$5,956.87
Tesla
$340.55
Газ TTF
$35.23
Золото
$3,228.94
Ethereum
$2,505.11