москва готова к меморандуму о мире: путин озвучил условия для соглашения с Украиной после телефонного разговора с Трампом

российский диктатор владимир путин после телефонного разговора с лидером США Дональдом Трампом заявил о готовности к обсуждению будущего мирного соглашения с Украиной. По его словам, москва планирует предложить меморандум с определением принципов урегулирования, возможных сроков соглашения и условий временного прекращения огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление путина на пресс-конференции после телефонного разговора с президентом США.

Детали

Разговор был очень содержательным и откровенным и на этом фоне весьма полезным. Прежде всего я поблагодарил президента США за поддержку Соединенных Штатов в возобновлении прямого переговорного процесса между Украиной и россией - заявил путин.

Лидер рф цинично подчеркнул, что ранее переговоры были прерваны именно украинской стороной еще в 2022 году. По его словам, американский президент выразил свою позицию относительно скорейшего завершения войны, зато путин заявил, что "россия тоже стремится к урегулированию украинского кризиса".

Нам просто нужно установить наиболее эффективные пути движения к миру - заявил он.

Диктатор сообщил, что договорился с президентом США, что россия готова работать над дальнейшим мирным соглашением с Украиной.

россия предложит…и готова работать с украинской стороной над меморандумом относительно возможного будущего мирного соглашения с определением ряда позиций, в частности принципами урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения. Включая и возможное прекращение огня на определенный срок при условии достижения определенных договоренностей - сказал путин.

Президент россии отметил, что считает контакты между участниками переговорного процесса в Стамбуле дали начало движению в "правильном направлении".

Вопрос в том, чтобы российская и украинская стороны проявили максимальное стремление к миру и нашли бы те компромиссы, которые бы устроили все стороны. При этом хочу отметить, что позиция россии ясна – главное для нас устранить первопричины этого кризиса - сказал он.

Напомним

российский диктатор владимир путин завершил телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который длился более 2 часов и вышел к прессе.