Трамп закінчив телефонну розмову із путіним, яка тривала понад 2 години

$41.500.03
46.450.07
ukenru
росія і Україна негайно розпочнуть переговори про завершення війни - Трамп
17:40 • 3960 перегляди

росія і Україна негайно розпочнуть переговори про завершення війни - Трамп

Ексклюзив
15:26 • 20378 перегляди

Нардеп Кузьміних "втік" від судового засідання у відрядження за кордон

12:24 • 112630 перегляди

Останній дзвінок 2025 року: коли почнуться літні канікули у школах

Ексклюзив
19 травня, 09:06 • 83319 перегляди

Спалах гепатиту А в Києві: зареєстровано вже понад 70 випадків

19 травня, 09:01 • 250968 перегляди

Вибори в Польщі: що відомо про фаворитів і чого очікувати Україні

Ексклюзив
19 травня, 08:32 • 86927 перегляди

ТОП причин обрати заняття спортом на свіжому повітрі

Ексклюзив
19 травня, 08:30 • 74510 перегляди

Українські науковці зберегли унікальну породу корів - шароле: худобу евакуювали з фронтової зони на Львівщину

Ексклюзив
19 травня, 07:57 • 51916 перегляди

Гаджети з "чорного входу": як смартфони і техніка обходять митницю

Ексклюзив
19 травня, 06:58 • 33751 перегляди

Криптовалюти - це про емоції, а не реальну економіку. Економіст пояснив сильну волатильність цифрових активів

Ексклюзив
19 травня, 05:46 • 111890 перегляди

Час змін, натхнення та нових можливостей: астрологічний прогноз на 19 – 25 травня

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+14°
0.8м/с
64%
744мм
Популярнi новини

У кремлі озвучили, коли пройде телефонна розмова путіна з Трампом

19 травня, 09:23 • 58838 перегляди

В Україні планують збільшити виплати при народженні дитини: скільки платитимуть

19 травня, 09:38 • 63353 перегляди

Наразі переправ через річку Оскіл у росіян немає, але в районі Дворічного ситуація складна - речник ОТУ "Харків"

19 травня, 09:45 • 58034 перегляди

В Україну повертається тепло: синоптик обіцяє підвищення температури

19 травня, 09:50 • 69171 перегляди

Як готувати крупи і не зіпсувати: пропорції, час і лайфхаки

19 травня, 10:11 • 107150 перегляди
Публікації

Егоїстичні інтереси правлять світом.

15:32 • 28798 перегляди

ВАКС призначив засідання по справі про конфіскацію квартири родини міністра Коваля: чи стане це лише першим кроком?

13:42 • 54703 перегляди

Останній дзвінок 2025 року: коли почнуться літні канікули у школах

12:24 • 112592 перегляди

Вибори в Польщі: що відомо про фаворитів і чого очікувати Україні

19 травня, 09:01 • 250907 перегляди

Час змін, натхнення та нових можливостей: астрологічний прогноз на 19 – 25 травня
Ексклюзив

19 травня, 05:46 • 111872 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Джей Ді Венс

Дональд Трамп

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Румунія

Київ

Рим

Реклама
УНН Lite

Чи можна затримати фільм на митниці: режисер Вес Андерсон висміяв ідею Трампа про мита на фільми, зняті за кордоном

14:25 • 24357 перегляди

Каньє Вест знову в центрі скандалу: новий альбом репера злили в мережу, а гроші пообіцяли передати музею Голокосту

14:09 • 24630 перегляди

Як готувати крупи і не зіпсувати: пропорції, час і лайфхаки

19 травня, 10:11 • 107478 перегляди

Декілька простих рецептів солодощів, які можна зробити з волоського горіха

17 травня, 15:00 • 121340 перегляди

П’ять затишних фільмів: що подивитись у вільний час

17 травня, 12:09 • 207348 перегляди
Актуальне

ЗРК Бук

Telegram

Вибори

Рейс 17 Malaysia Airlines

Boeing 747

Трамп закінчив телефонну розмову із путіним, яка тривала понад 2 години

Київ • УНН

 • 3296 перегляди

Відразу після телефонної розмови з Дональдом Трампом, володимир путін несподівано з'явився перед журналістами.

Трамп закінчив телефонну розмову із путіним, яка тривала понад 2 години

російський диктатор володимир путін завершив телефонну розмову із президентом США Дональдом Трампом повідомляє УНН із посиланням на російські ЗМІ.

Деталі

Як зазначається путін вийшов до преси після телефонної розмови для надання коментарів. Розмова з американським лідером тривала понад 2 години.

Після неї американський президент має також зв'язатися із президентом України Володимиром Зеленським.

Додамо

Президент США Дональд Трамп на понеділок, на 17 годину (10:00 за місцевим часом) анонсував телефонні переговори з російським диктатором володимиром путіним. А після цього - з Президентом України Володимиром Зеленським.

Також УНН повідомляв, що Дональд Трамп втомився від російсько-українського конфлікту та прагне припинення вогню. Він заявляв, що проведе переговори як з путіним, так і з Зеленським.

Водночас у Білому домі заявили, що Дональд Трамп не встановлював нових термінів для завершення війни в Україні.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Дональд Трамп
Brent
$65.10
Bitcoin
$105,397.50
S&P 500
$5,956.87
Tesla
$340.55
Газ TTF
$35.23
Золото
$3,228.94
Ethereum
$2,505.11