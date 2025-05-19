Трамп закінчив телефонну розмову із путіним, яка тривала понад 2 години

російський диктатор володимир путін завершив телефонну розмову із президентом США Дональдом Трампом повідомляє УНН із посиланням на російські ЗМІ.

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Як зазначається путін вийшов до преси після телефонної розмови для надання коментарів. Розмова з американським лідером тривала понад 2 години.

Після неї американський президент має також зв'язатися із президентом України Володимиром Зеленським.

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Президент США Дональд Трамп на понеділок, на 17 годину (10:00 за місцевим часом) анонсував телефонні переговори з російським диктатором володимиром путіним. А після цього - з Президентом України Володимиром Зеленським.

Також УНН повідомляв, що Дональд Трамп втомився від російсько-українського конфлікту та прагне припинення вогню. Він заявляв, що проведе переговори як з путіним, так і з Зеленським.

Водночас у Білому домі заявили, що Дональд Трамп не встановлював нових термінів для завершення війни в Україні.