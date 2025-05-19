Трамп закончил телефонный разговор с путиным, который длился более 2 часов
Киев • УНН
Сразу после телефонного разговора с Дональдом Трампом, владимир путин неожиданно появился перед журналистами.
российский диктатор владимир путин завершил телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.
Детали
Как отмечается, путин вышел к прессе после телефонного разговора для предоставления комментариев. Разговор с американским лидером длился более 2 часов.
После нее американский президент должен также связаться с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Добавим
Президент США Дональд Трамп на понедельник, на 17 часов (10:00 по местному времени) анонсировал телефонные переговоры с российским диктатором владимиром путиным. А после этого - с Президентом Украины Владимиром Зеленским.
Также УНН сообщал, что Дональд Трамп устал от российско-украинского конфликта и стремится к прекращению огня. Он заявлял, что проведет переговоры как с путиным, так и с Зеленским.
В то же время в Белом доме заявили, что Дональд Трамп не устанавливал новых сроков для завершения войны в Украине.