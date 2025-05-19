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Трамп закончил телефонный разговор с путиным, который длился более 2 часов

Киев • УНН

 • 2106 просмотра

Сразу после телефонного разговора с Дональдом Трампом, владимир путин неожиданно появился перед журналистами.

Трамп закончил телефонный разговор с путиным, который длился более 2 часов

российский диктатор владимир путин завершил телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.

Детали

Как отмечается, путин вышел к прессе после телефонного разговора для предоставления комментариев. Разговор с американским лидером длился более 2 часов.

После нее американский президент должен также связаться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Добавим

Президент США Дональд Трамп на понедельник, на 17 часов (10:00 по местному времени) анонсировал телефонные переговоры с российским диктатором владимиром путиным. А после этого - с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также УНН сообщал, что Дональд Трамп устал от российско-украинского конфликта и стремится к прекращению огня. Он заявлял, что проведет переговоры как с путиным, так и с Зеленским.

В то же время в Белом доме заявили, что Дональд Трамп не устанавливал новых сроков для завершения войны в Украине.

Ольга Розгон

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