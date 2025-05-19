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Мирна угода не має дедлайну: Трамп поки не встановлює нові терміни для досягнення миру між Україною та росією

Київ • УНН

 • 3242 перегляди

Речниця Білого дому заявила, що Трамп не планує встановлювати нові часові рамки для мирної угоди між Україною та росією. Він працює над виправленням ситуації, яка дісталась йому від Байдена.

Мирна угода не має дедлайну: Трамп поки не встановлює нові терміни для досягнення миру між Україною та росією

Президент США Дональд Трамп не встановлював нових термінів для завершення війни в Україні. Цей конфлікт дістався йому "у спадок" від Джо Байдена, і тепер Трамп працює над тим, аби виправити ситуацію якомога скоріше. Про це повідомила під час брифінгу речниця Білого дому Керолайн Лівітт, передає УНН.

Деталі

Під час брифінгу, відповідаючи на питання щодо того, чи не планує Трамп встановлювати нові часові рамки для укладення мирної угоди між росією та Україною, Лівітт зазначила, що не має наміру "випереджати президента". Адже сам у цей час триває телефонна розмова між американським лідером та путіним.

Також речниця вкотре підкреслила, що ця війна дісталася Трампу "у спадок" від Джо Байдена і "Трамп наполегливо працює над тим аби виправити її". 

Президент чітко дав зрозуміти під час цього конфлікту, відколи успадкував його від Джо Байдена, обом сторонам, що хоче якомога швидше побачити мирне врегулювання та припинення вогню, але щодо конкретних термінів…Я не буду випереджати президента

- заявила вона.

Додамо

Президент США Дональд Трамп на понеділок, на 17 годину (10:00 за місцевим часом) анонсував телефонні переговори з російським диктатором володимиром путіним. А після цього - з Президентом України Володимиром Зеленським.

Раніше УНН писав, що речниця Білого дому Керолайн Лівітт повідомила, що Президент США Дональд Трамп "втомився та розчарувався" в обох сторонах російсько-українського конфлікту.

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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