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Мирное соглашение не имеет дедлайна: Трамп пока не устанавливает новые сроки для достижения мира между Украиной и россией

Киев • УНН

 • 2558 просмотра

Пресс-секретарь Белого дома заявила, что Трамп не планирует устанавливать новые временные рамки для мирного соглашения между Украиной и россией. Он работает над исправлением ситуации, которая досталась ему от Байдена.

Мирное соглашение не имеет дедлайна: Трамп пока не устанавливает новые сроки для достижения мира между Украиной и россией

Президент США Дональд Трамп не устанавливал новых сроков для завершения войны в Украине. Этот конфликт достался ему "в наследство" от Джо Байдена, и теперь Трамп работает над тем, чтобы исправить ситуацию как можно скорее. Об этом сообщила во время брифинга пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, передает УНН.

Детали

Во время брифинга, отвечая на вопрос о том, не планирует ли Трамп устанавливать новые временные рамки для заключения мирного соглашения между россией и Украиной, Ливитт отметила, что не намерена "опережать президента". Ведь сам в это время продолжается телефонный разговор между американским лидером и путиным.

Также пресс-секретарь в очередной раз подчеркнула, что эта война досталась Трампу "в наследство" от Джо Байдена и "Трамп настойчиво работает над тем, чтобы исправить ее". 

Президент четко дал понять во время этого конфликта, с тех пор как унаследовал его от Джо Байдена, обеим сторонам, что хочет как можно скорее увидеть мирное урегулирование и прекращение огня, но относительно конкретных сроков…Я не буду опережать президента

- заявила она.

Добавим

Президент США Дональд Трамп на понедельник, на 17 часов (10:00 по местному времени) анонсировал телефонные переговоры с российским диктатором владимиром путиным. А после этого - с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее УНН писал, что пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что Президент США Дональд Трамп "устал и разочаровался" в обеих сторонах российско-украинского конфликта.

Алена Уткина

Алена Уткина

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