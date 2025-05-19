Мирное соглашение не имеет дедлайна: Трамп пока не устанавливает новые сроки для достижения мира между Украиной и россией
Киев • УНН
Пресс-секретарь Белого дома заявила, что Трамп не планирует устанавливать новые временные рамки для мирного соглашения между Украиной и россией. Он работает над исправлением ситуации, которая досталась ему от Байдена.
Президент США Дональд Трамп не устанавливал новых сроков для завершения войны в Украине. Этот конфликт достался ему "в наследство" от Джо Байдена, и теперь Трамп работает над тем, чтобы исправить ситуацию как можно скорее. Об этом сообщила во время брифинга пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, передает УНН.
Детали
Во время брифинга, отвечая на вопрос о том, не планирует ли Трамп устанавливать новые временные рамки для заключения мирного соглашения между россией и Украиной, Ливитт отметила, что не намерена "опережать президента". Ведь сам в это время продолжается телефонный разговор между американским лидером и путиным.
Также пресс-секретарь в очередной раз подчеркнула, что эта война досталась Трампу "в наследство" от Джо Байдена и "Трамп настойчиво работает над тем, чтобы исправить ее".
Президент четко дал понять во время этого конфликта, с тех пор как унаследовал его от Джо Байдена, обеим сторонам, что хочет как можно скорее увидеть мирное урегулирование и прекращение огня, но относительно конкретных сроков…Я не буду опережать президента
Добавим
Президент США Дональд Трамп на понедельник, на 17 часов (10:00 по местному времени) анонсировал телефонные переговоры с российским диктатором владимиром путиным. А после этого - с Президентом Украины Владимиром Зеленским.
Ранее УНН писал, что пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что Президент США Дональд Трамп "устал и разочаровался" в обеих сторонах российско-украинского конфликта.