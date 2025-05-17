Трамп планує переговори з путіним, Зеленським і лідерами НАТО: деталі

Президент США Дональд Трамп анонсував телефонні переговори з російським диктатором володимиром путіним, Президентом України Володимром Зеленським і лідерами країн-членів НАТО. Про це він повідомив у соціальній мережі Truth Social, передає УНН.

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За словами Трампа, спочатку проведе телефонну розмову з путіним у понеділок о 10:00 ранку. Темами обговорення стануть зупинення "кривавої бійні". Після цього Трамп планує переговорити із Зеленським, а далі — з ним же та членами НАТО.

Темами дзвінка будуть зупинка кровопролиття, яке в середньому вбиває понад 5000 російських та українських солдатів на тиждень, та торгівля. Потім я розмовлятиму з президентом України Зеленським, а потім разом з президентом Зеленським — з різними членами НАТО. Сподіваюся, що це буде продуктивний день, буде укладено припинення вогню, і ця дуже жорстока війна, війна, якої ніколи не повинно було бути, закінчиться - написав Трамп.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що ймовірно запланує зустріч з путіним, після чого мирну угоду буде укладено. Однак, якщо на переговорах в Туреччині результатів не буде, Трамп не виключив застосування санкцій проти росії.

Водночас, спецпредставник США Стів Віткофф скасував візит до росії через відмову путіна розглядати мирний план з 22 пунктів, розроблений спільно Україною, США та Європою.