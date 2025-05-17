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Віткофф скасував візит до путіна після відмови росії від мирного плану США і України - ЗМІ

Київ • УНН

 • 1354 перегляди

Спецпредставник США Стів Віткофф скасував візит до путіна через відмову обговорювати мирний план з 22 пунктів, розроблений спільно з Україною та Європою. План обговорювався між українськими та американськими посадовцями.

Віткофф скасував візит до путіна після відмови росії від мирного плану США і України - ЗМІ

Спецпредставник президента США Стів Віткофф скасував поїздку до глави кремля володимира путіна після того, як російський диктатор відмовився обговорювати мирний план, який розробив Віткофф разом з Україною та Європою. Про це пише видання Financial Times з посиланням на джерела, передає УНН.

Деталі

Небажання путіна брати участь у предметних мирних переговорах останніми днями стало більш очевидним навіть для тих, хто в адміністрації Трампа був схильний давати йому презумпцію невинуватості. У четвер минулого тижня російські високопосадовці заявили Стіву Віткоффу, спеціальному посланцю Трампа, що путін не хоче обговорювати мирний план з 22 пунктів, який Віткофф розробив за участю України та Європи

- сказали джерела видання.

Співрозмовники зазначили, що ці 22 пункти детально обговорювалися наступного дня під час телефонної розмови між українськими та американськими посадовцями.

Україну в цій розмові представляли керівник штабу Зеленського Андрій Єрмак і міністр оборони України Рустем Умеров; США - Віткофф, держсекретар Марко Рубіо, який також є радником з національної безпеки, і генерал Кіт Келлог, спеціальний посланник Трампа по Києву. Реакція росії призвела до того, що Віткофф, який зустрічався з путіним для переговорів чотири рази з лютого, відклав попередні плани зустрітися з російським лідером на цьому тижні

- додає видання.

Нагадаємо

Зустріч глави кремля володимира путіна та Президента України Володимира Зеленського може відбутися, але за умови, якщо сторони досягнуть "певних домовленостей".

Павло Башинський

Павло Башинський

ВійнаПолітикаНовини Світу
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