Віткофф скасував візит до путіна після відмови росії від мирного плану США і України - ЗМІ
Київ • УНН
Спецпредставник США Стів Віткофф скасував візит до путіна через відмову обговорювати мирний план з 22 пунктів, розроблений спільно з Україною та Європою. План обговорювався між українськими та американськими посадовцями.
Спецпредставник президента США Стів Віткофф скасував поїздку до глави кремля володимира путіна після того, як російський диктатор відмовився обговорювати мирний план, який розробив Віткофф разом з Україною та Європою. Про це пише видання Financial Times з посиланням на джерела, передає УНН.
Деталі
Небажання путіна брати участь у предметних мирних переговорах останніми днями стало більш очевидним навіть для тих, хто в адміністрації Трампа був схильний давати йому презумпцію невинуватості. У четвер минулого тижня російські високопосадовці заявили Стіву Віткоффу, спеціальному посланцю Трампа, що путін не хоче обговорювати мирний план з 22 пунктів, який Віткофф розробив за участю України та Європи
Співрозмовники зазначили, що ці 22 пункти детально обговорювалися наступного дня під час телефонної розмови між українськими та американськими посадовцями.
Україну в цій розмові представляли керівник штабу Зеленського Андрій Єрмак і міністр оборони України Рустем Умеров; США - Віткофф, держсекретар Марко Рубіо, який також є радником з національної безпеки, і генерал Кіт Келлог, спеціальний посланник Трампа по Києву. Реакція росії призвела до того, що Віткофф, який зустрічався з путіним для переговорів чотири рази з лютого, відклав попередні плани зустрітися з російським лідером на цьому тижні
Нагадаємо
Зустріч глави кремля володимира путіна та Президента України Володимира Зеленського може відбутися, але за умови, якщо сторони досягнуть "певних домовленостей".