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Виткофф отменил визит к путину после отказа россии от мирного плана США и Украины - СМИ

Киев • УНН

 • 726 просмотра

Спецпредставитель США Стив Виткофф отменил визит к путину из-за отказа обсуждать мирный план из 22 пунктов, разработанный совместно с Украиной и Европой. План обсуждался между украинскими и американскими должностными лицами.

Виткофф отменил визит к путину после отказа россии от мирного плана США и Украины - СМИ

Спецпредставитель президента США Стив Виткофф отменил поездку к главе кремля владимиру путину после того, как российский диктатор отказался обсуждать мирный план, который разработал Виткофф вместе с Украиной и Европой. Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

Нежелание путина участвовать в предметных мирных переговорах в последние дни стало более очевидным даже для тех, кто в администрации Трампа был склонен давать ему презумпцию невиновности. В четверг на прошлой неделе российские высокопоставленные чиновники заявили Стиву Виткоффу, специальному посланнику Трампа, что путин не хочет обсуждать мирный план из 22 пунктов, который Виткофф разработал с участием Украины и Европы

- сказали источники издания.

Собеседники отметили, что эти 22 пункта подробно обсуждались на следующий день во время телефонного разговора между украинскими и американскими чиновниками.

Украину в этом разговоре представляли руководитель штаба Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Украины Рустем Умеров; США - Виткофф, госсекретарь Марко Рубио, который также является советником по национальной безопасности, и генерал Кит Келлог, специальный посланник Трампа по Киеву. Реакция россии привела к тому, что Виткофф, который встречался с путиным для переговоров четыре раза с февраля, отложил предварительные планы встретиться с российским лидером на этой неделе

- добавляет издание.

Напомним

Встреча главы кремля владимира путина и Президента Украины Владимира Зеленского может состояться, но при условии, если стороны достигнут "определенных договоренностей".

Павел Башинский

Павел Башинский

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