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Трамп планирует переговоры с путиным, Зеленским и лидерами НАТО: детали

Киев • УНН

 • 92 просмотра

Дональд Трамп анонсировал телефонные переговоры с путиным по поводу остановки "кровавой бойни". После этого он планирует переговоры с Зеленским и лидерами стран НАТО.

Трамп планирует переговоры с путиным, Зеленским и лидерами НАТО: детали

Президент США Дональд Трамп анонсировал телефонные переговоры с российским диктатором владимиром путиным, Президентом Украины Володимиром Зеленским и лидерами стран-членов НАТО. Об этом он сообщил в социальной сети Truth Social, передает УНН.

Детали

По словам Трампа, сначала проведет телефонный разговор с путиным в понедельник в 10:00 утра. Темами обсуждения станут остановка "кровавой бойни". После этого Трамп планирует переговорить с Зеленским, а дальше — с ним же и членами НАТО.

Темами звонка будут остановка кровопролития, которое в среднем убивает более 5000 российских и украинских солдат в неделю, и торговля. Потом я буду разговаривать с президентом Украины Зеленским, а потом вместе с президентом Зеленским — с разными членами НАТО. Надеюсь, что это будет продуктивный день, будет заключено прекращение огня, и эта очень жестокая война, война, которой никогда не должно было быть, закончится

- написал Трамп.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что вероятно запланирует встречу с путиным, после чего мирное соглашение будет заключено. Однако, если на переговорах в Турции результатов не будет, Трамп не исключил применение санкций против россии.

В то же время, спецпредставитель США Стив Виткофф отменил визит в россию из-за отказа путина рассматривать мирный план из 22 пунктов, разработанный совместно Украиной, США и Европой.  

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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