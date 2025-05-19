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росія і Україна негайно розпочнуть переговори про завершення війни - Трамп
17:40 • 3878 перегляди

росія і Україна негайно розпочнуть переговори про завершення війни - Трамп

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росія і Україна негайно розпочнуть переговори про завершення війни - Трамп

Київ • УНН

 • 3836 перегляди

Дональд Трамп заявив, що росія і Україна негайно розпочнуть переговори, щоб покласти край війні.

росія і Україна негайно розпочнуть переговори про завершення війни - Трамп

Президент США Дональд Трамп після розмови з російським диктатором володимиром путіним заявив, що Україна та росія негайно розпочнуть переговори про завершення війни. Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social, передає УНН.

Деталі

"Щойно завершилася моя двогодинна розмова з президентом росії володимиром путіним. Я вважаю, що вона пройшла дуже добре. росія і Україна негайно розпочнуть переговори про припинення вогню і, що більш важливо, про завершення війни. Умови для цього будуть обговорені між двома сторонами, як це тільки може бути, тому що вони знають деталі переговорів, про які ніхто інший не знає. Тон і дух розмови були чудовими. Якби це було не так, я б сказав про це зараз, а не пізніше. росія хоче вести широкомасштабну торгівлю зі Сполученими Штатами, коли закінчиться ця катастрофічна "кривава баня", і я з цим згоден. Для росії існує величезна можливість створити величезну кількість робочих місць і багатства. Її потенціал необмежений. Так само і Україна може отримати великі вигоди від торгівлі в процесі відновлення своєї країни. Переговори між росією та Україною розпочнуться негайно", - написав Трамп.

Він зазначив, що проінформував про переговори Президента України Володимира Зеленського, президента Європейської Комісії Урсулу фон дер Ляєн, президента Франції Еммануеля Макрона, прем'єр-міністра Італії Джорджію Мелоні, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та президента Фінляндії Александра Стубба одразу після розмови з путіним.

Нагадаємо

російський диктатор володимир путін після телефонної розмови з лідером США Дональдом Трампом заявив про готовність до обговорення майбутньої мирної угоди з Україною. За його словами, москва планує запропонувати меморандум із визначенням принципів врегулювання, можливих термінів угоди та умов тимчасового припинення вогню.

Павло Башинський

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