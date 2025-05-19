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россия и Украина немедленно начнут переговоры о завершении войны - Трамп
17:40 • 3906 просмотра

россия и Украина немедленно начнут переговоры о завершении войны - Трамп

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россия и Украина немедленно начнут переговоры о завершении войны - Трамп

Киев • УНН

 • 3888 просмотра

Дональд Трамп заявил, что россия и Украина немедленно начнут переговоры, чтобы положить конец войне.

россия и Украина немедленно начнут переговоры о завершении войны - Трамп

Президент США Дональд Трамп после разговора с российским диктатором владимиром путиным заявил, что Украина и россия немедленно начнут переговоры о завершении войны. Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social, передает УНН.

Детали

"Только что завершился мой двухчасовой разговор с президентом россии владимиром путиным. Я считаю, что он прошел очень хорошо. россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и, что более важно, о завершении войны. Условия для этого будут обсуждены между двумя сторонами, как это только может быть, потому что они знают детали переговоров, о которых никто другой не знает. Тон и дух разговора были отличными. Если бы это было не так, я бы сказал об этом сейчас, а не позже. россия хочет вести широкомасштабную торговлю с Соединенными Штатами, когда закончится эта катастрофическая "кровавая баня", и я с этим согласен. Для россии существует огромная возможность создать огромное количество рабочих мест и богатства. Ее потенциал неограничен. Так же и Украина может получить большие выгоды от торговли в процессе восстановления своей страны. Переговоры между россией и Украиной начнутся немедленно", - написал Трамп.

Он отметил, что проинформировал о переговорах Президента Украины Владимира Зеленского, президента Европейской Комиссии Урсулу фон дер Ляен, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Италии Джорджию Мелони, канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Финляндии Александра Стубба сразу после разговора с путиным.

Напомним

российский диктатор владимир путин после телефонного разговора с лидером США Дональдом Трампом заявил о готовности к обсуждению будущего мирного соглашения с Украиной. По его словам, москва планирует предложить меморандум с определением принципов урегулирования, возможных сроков соглашения и условий временного прекращения огня.

Павел Башинский

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