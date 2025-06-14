путин заявил трампу, что рф готова к переговорам с украиной после 22 июня
Киев • УНН
путин сообщил трампу об обмене военнопленными и подтвердил готовность рф продолжать переговоры с украиной после 22 июня. ранее трамп заявлял о начале переговоров.
российский диктатор владимир путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом заявил, что рф готова продолжать переговоры с Украиной после 22 июня, передает УНН со ссылкой на росСМИ.
путин рассказал трампу о ходе обмена военнопленными с Украиной и подтвердил готовность рф продолжать переговоры с Украиной после 22 июня
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Напомним
В мае российский диктатор владимир путин после телефонного разговора с лидером США Дональдом Трампом заявил о готовности к обсуждению будущего мирного соглашения с Украиной. По его словам, москва планирует предложить меморандум с определением принципов урегулирования, возможных сроков соглашения и условий временного прекращения огня.
Президент США Дональд Трамп после разговора с российским диктатором владимиром путиным заявил, что Украина и россия немедленно начнут переговоры о завершении войны.
Перед телефонным разговором между диктатором рф владимиром путиным и президентом США Дональдом Трампом последний спросил у украинского лидера Владимира Зеленского, какие вопросы стоит обсудить.