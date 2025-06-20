Полмиллиона зарплаты за месяц и уголовное дело. Как живет главный юрист Нацбанка

Несмотря на расследование уголовного дела по факту предполагаемого злоупотребления служебным положением, директор юридического департамента Национального банка Украины Александр Зима продолжает работать на своей должности. Только в мае он получил почти полмиллиона гривен заработной платы, пишет УНН.

Согласно данным деклараций Александра Зимы, в мае он получил 475 200 гривен зарплаты.

Стоит отметить, что за прошлый год чиновник заработал в Нацбанке 6 198 238 гривен. И это в то время, когда правоохранители расследуют уголовное дело, открытое по ч. 2 ст. 364 УК Украины — злоупотребление властью или служебным положением, что повлекло тяжкие последствия.

Уголовное дело, открытое еще в конце 2023 года, было возбуждено из-за вмешательства Зимы, который одновременно является председателем административного совета Фонда гарантирования вкладов физических лиц, в судебные процессы путем направления письма от имени Национального банка Украины в Фонд с "рекомендацией" отозвать иски, поданные против Нацбанка. Стоит отметить, что главный юрист регулятора просил отозвать иски банка "Конкорд", поданные еще до начала процесса его ликвидации. Истец в суде планировал оспорить штрафы на сумму почти 63,5 миллиона гривен, наложенные регулятором.

Фонд рекомендацию-указание выполнил, чем, по словам совладелицы банка Алены Соседки, лишил акционеров банка их конституционного права на справедливый суд.

Позднее расследование уголовного дела было передано Печерскому управлению полиции в городе Киев, следователи которого признали совладелиц "Конкорда" Елену и Юлию Соседок потерпевшими. По мнению юристов, таким образом следствие подтвердило, что действия Александра Зимы нанесли реальный существенный ущерб акционерам банка.

В полиции в ответ на запрос УНН сообщили, что в ходе расследования планируют допросить главного юриста Нацбанка, после чего рассмотреть возможность обращения в суд относительно его отстранения от должности.

Стоит отметить, что Зиме до сих пор не сообщено о подозрении, а также не был проведен его допрос. Эксперты, опрошенные УНН, говорят о искусственном затягивании расследования.

Не устраивают темпы следствия и Печерскую окружную прокуратуру города Киева. "Процессуальным руководителем направлены указания в Печерское УП ГУНП в г. Киеве с целью активизации досудебного расследования", - сообщили в ведомстве в ответ на запрос УНН.

Кроме того, Печерский районный суд Киева также двумя постановлениями обязал следователей активизировать расследование упомянутого уголовного дела.

Однако, как видим, Зима продолжает работать на своей должности, получая огромные средства. К тому же, на него судом до сих пор не возложены никакие обязанности, которые бы запрещали ему влиять на свидетелей или искажать или уничтожать доказательства по делу.