Суд у Києві вимагає активізувати розслідування справи проти головного юриста НБУ Зими

Печерський районний суд міста Києва виніс дві ухвали, якими зобов’язав слідчих столичної поліції активізувати досудове розслідування у справі проти директора юридичного департаменту Національного банку України Олександра Зими. Йдеться про кримінальне провадження щодо ймовірного зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, відкрите ще наприкінці 2023 року, пише УНН.

Суть справи Зими

Ще наприкінці 2023 року Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 ККУ — зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Підставою стало втручання Зими, який одночасно є головою адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, у судові процеси шляхом направлення листа від імені Національного банку України до Фонду з "рекомендацією" відкликати позови, подані проти Нацбанку. Варто зауважити, що головний юрист регулятора просив відкликати позови банку "Конкорд", подані ще до старту процесу його ліквідації. Позивач в суді планував оскаржити штрафи на суму майже 63,5 мільйона гривень, накладені регулятором.

Фонд рекомендацію-вказівку виконав, чим, за словами співвласниці банку Олени Сосєдки, позбавив акціонерів банку їхнього конституційного права на справедливий суд.

Пізніше розслідування кримінального провадження передали Печерському управлінню поліції у місті Київ, слідчі якого визнали співвласнисць "Конкорду" Олену та Юлію Сосєдок потерпілими. На думку юристів, таким чином слідство підтвердило, що дії Олександра Зими нанесли реальну істотну шкоду акціонерам банку.

В поліції у відповідь на запит УНН повідомили, що в ході розслідування планують допитати головного юриста Нацбанку, після чого розглянути можливість звернення до суду щодо його відсторонення з посади.

Справа без руху

З того часу розслідування справи Зими було очевидно поставлене на паузу. Адже як іще пояснити той фак, що посадовцю досі не вручена підозра й він не був допитаний?

Темпи розслідування кримінального провадження проти чиновника Нацбанку не влаштовують навіть Печерську окружну прокуратуру міста Києва. "Процесуальним керівником скеровано вказівки до Печерського УП ГУНП у м. Києві з метою активізації досудового розслідування", - повідомили у відомстві у відповідь на запит УНН.

Однак навіть після вказівок процесуального керівника щодо активізації розслідування справи Олександра Зими особливих зрушень у цьому провадженні не відбулося.

Тому до справи буз змушений підключитись Печерський районний суд Києва, який у травні цього року виніс дві ухвали і зобовʼязав слідчих поліції активізувати розслідування кримінального провадження проти Зими.

Думка юристів

На думку низки експертів, ситуація зі справою Зими — типовий приклад затягування розслідування службового злочину чиновника. Екссуддя Олександр Ситников зазначив, що подібне затягування - характерна риса розслідувань службових злочинів.

"Службові злочини, чесно кажучи, дуже часто затягують", - зазначив Ситников у коментарі УНН.

Схожої думки й колега Ситнікова "по цеху" - президент Всеукраїнської асоціації суддів у відставці Денис Невʼядомський. На його думку, у цій справі можна говорити не просто про затягування, а про повну відсутність слідства.

"Безумовно, справа не розслідується, а відсутність підозри дозволяє слідчому тримати цю справу без руху безкінечно, оскільки процесуальні строки під час війни у справах, в яких не вручена підозра, зупиняються до закінчення воєнного стану", - зазначив він у коментарі УНН.

Своєю чергою засновник юридичної компанії "Касьяненко і партнери" Дмитро Касьяненко нагадав, що бездіяльність у розслідуванні кримінального провадження суперечить нормам Кримінально-процесуального кодексу України. Юрист також вважає, що слідчі можуть навмисно затягувати розслідування справи головного юриста НБУ.

"Виникають обґрунтовані підозри у навмисному затягуванні розслідування. Відповідно до чинної редакції ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється не з моменту внесення відомостей до ЄРДР, а з дня повідомлення особі про підозру. Проте це не звільняє слідчого від обов’язку вживати необхідних заходів для встановлення обставин вчинення злочину. Бездіяльність у такому провадженні прямо суперечить ст. 28 КПК України, яка гарантує право на розумний строк кримінального провадження", - зазначив юрист.

Тож ситуація навколо справи Зими – це черговий тест на спроможність правоохоронної системи реагувати на службові злочини високопосадовців.