Суд у Києві вимагає активізувати розслідування справи проти головного юриста НБУ Зими

$41.530.01
48.020.05
ukenru
В Міненерго прокоментували можливість відключень світла влітку
Ексклюзив
14:42 • 462 перегляди
В Міненерго прокоментували можливість відключень світла влітку
Ексклюзив
14:21 • 3848 перегляди
Ціни на пальне в Україні знову зростають: вартість бензину може сягнути 60-70 грн
Ексклюзив
13:14 • 26960 перегляди
Російські ГОСТи проти української армії: чому два бойові гелікоптери ризикують повернутися з ремонту без зброї
Ексклюзив
11:40 • 30100 перегляди
Топ-20 найзавидніших холостяків України: хто потрапив до списку?
Ексклюзив
09:18 • 52169 перегляди
Трамп втік від відповідальності: політолог про результати саміту G7 для України
18 червня, 08:06 • 102966 перегляди
Рада ухвалила в цілому закон про множинне громадянство
Ексклюзив
18 червня, 06:55 • 65366 перегляди
Як зберегти заощадження в умовах валютних коливань: поради економіста
18 червня, 03:00 • 76341 перегляди
18 червня у Києві оголошено Днем жалоби за загиблими унаслідок атаки рф
17 червня, 16:49 • 104473 перегляди
Україна засуджує візит високопосадовця ВООЗ до рф - Радуцький
17 червня, 10:46 • 221370 перегляди
Рада призначила Генеральним прокурором Руслана Кравченка
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
5.5м/с
40%
749мм
Популярнi новини
Російський удар по Києву: кількість жертв зросла до 2118 червня, 04:45 • 101478 перегляди
На туристичний Балі скасували рейси після виверження вулкана в Індонезії18 червня, 05:19 • 25936 перегляди
Реформі АРМА бути: Рада підтримала законопроєкт у другому читанні09:07 • 51759 перегляди
США вирішать долю війни Ірану та Ізраїлю найближчими днями - ABC News11:20 • 39311 перегляди
Атака рф на Київ: з-під завалів врятовано десятьох котів12:54 • 15912 перегляди
Публікації
Суд у Києві вимагає активізувати розслідування справи проти головного юриста НБУ Зими 13:36 • 14967 перегляди
Російські ГОСТи проти української армії: чому два бойові гелікоптери ризикують повернутися з ремонту без зброї
Ексклюзив
13:14 • 26975 перегляди
Останні в строю: які країни ЄС досі використовують радянську авіатехніку і чому це важливо для України17 червня, 15:35 • 156344 перегляди
Топ-5 літніх салатів: прості рецепти для смачного та корисного меню16 червня, 09:40 • 383061 перегляди
"Повний фарш" за 2,8 млн грн: АРМА хоче оновити автопарк топовим Hyundai за кошти платників податків16 червня, 09:34 • 429452 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Железняк Ярослав Іванович
Володимир Зеленський
Федоров Михайло Альбертович
Нарендра Моді
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Israel
Іран
Київська область
Реклама
УНН Lite
Tinder запускає нову функцію подвійних знайомств Double Date17 червня, 15:09 • 95002 перегляди
Маск спростував звинувачення New York Times і опублікував результати тесту на наркотики17 червня, 10:31 • 178702 перегляди
В Україні зробили Лабубу з квітів за 250 тисяч гривень16 червня, 17:56 • 152284 перегляди
Леся Нікітюк офіційно підтвердила вагітність ніжним фото з животиком16 червня, 15:30 • 163229 перегляди
У Нью-Йорку обрали найкращого двійника Педро Паскаля16 червня, 09:17 • 221995 перегляди
Актуальне
Вашингтон пост
Файненшл таймс
Нью-Йорк таймс
МіГ-31
Х-47М2 «Кинджал»

Суд у Києві вимагає активізувати розслідування справи проти головного юриста НБУ Зими

Київ • УНН

 • 14960 перегляди

Печерський суд зобов'язав поліцію активізувати розслідування справи проти директора юридичного департаменту НБУ Олександра Зими. Справу відкрито наприкінці 2023 року через ймовірне зловживання службовим становищем.

Суд у Києві вимагає активізувати розслідування справи проти головного юриста НБУ Зими

Печерський районний суд міста Києва виніс дві ухвали, якими зобов’язав слідчих столичної поліції активізувати досудове розслідування у справі проти директора юридичного департаменту Національного банку України Олександра Зими. Йдеться про кримінальне провадження щодо ймовірного зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, відкрите ще наприкінці 2023 року, пише УНН.

Суть справи Зими

Ще наприкінці 2023 року Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 ККУ — зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Підставою стало втручання Зими, який одночасно є головою адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб,  у судові процеси шляхом направлення листа від імені Національного банку України до Фонду з "рекомендацією" відкликати позови, подані проти Нацбанку. Варто зауважити, що головний юрист регулятора просив відкликати позови банку "Конкорд", подані ще до старту процесу його ліквідації. Позивач в суді планував оскаржити штрафи на суму майже 63,5 мільйона гривень, накладені регулятором.

Фонд рекомендацію-вказівку виконав, чим, за словами співвласниці банку Олени Сосєдки, позбавив акціонерів банку їхнього конституційного права на справедливий суд.

Пізніше розслідування кримінального провадження передали Печерському управлінню поліції у місті Київ, слідчі якого визнали співвласнисць "Конкорду" Олену та Юлію Сосєдок потерпілими. На думку юристів, таким чином слідство підтвердило, що дії Олександра Зими нанесли реальну істотну шкоду акціонерам банку.

В поліції у відповідь на запит УНН повідомили, що в ході розслідування планують допитати головного юриста Нацбанку, після чого розглянути можливість звернення до суду щодо його відсторонення з посади.

Справа без руху

З того часу розслідування справи Зими було очевидно поставлене на паузу. Адже як іще пояснити той фак, що посадовцю досі не вручена підозра й він не був допитаний?

Темпи розслідування кримінального провадження проти чиновника Нацбанку не влаштовують навіть Печерську окружну прокуратуру міста Києва. "Процесуальним керівником скеровано вказівки до Печерського УП ГУНП у м. Києві з метою активізації досудового розслідування", - повідомили у відомстві у відповідь на запит УНН.

Однак навіть після вказівок процесуального керівника щодо активізації розслідування справи Олександра Зими особливих зрушень у цьому провадженні не відбулося.

Тому до справи буз змушений підключитись Печерський районний суд Києва, який у травні цього року виніс дві ухвали і зобовʼязав слідчих поліції активізувати розслідування кримінального провадження проти Зими.

Думка юристів

На думку низки експертів, ситуація зі справою Зими — типовий приклад  затягування розслідування службового злочину чиновника. Екссуддя Олександр Ситников зазначив, що подібне затягування - характерна риса розслідувань службових злочинів.

"Службові злочини, чесно кажучи, дуже часто затягують", - зазначив Ситников у коментарі УНН.

Схожої думки й колега Ситнікова "по цеху" - президент Всеукраїнської асоціації суддів у відставці Денис Невʼядомський. На його думку, у цій справі можна говорити не просто про затягування, а про повну відсутність слідства.

"Безумовно, справа не розслідується, а відсутність підозри дозволяє слідчому тримати цю справу без руху безкінечно, оскільки процесуальні строки під час війни у справах, в яких не вручена підозра, зупиняються до закінчення воєнного стану", - зазначив він у коментарі УНН.

Своєю чергою засновник юридичної компанії "Касьяненко і партнери"  Дмитро Касьяненко нагадав, що бездіяльність у розслідуванні кримінального провадження суперечить нормам Кримінально-процесуального кодексу України. Юрист також вважає, що слідчі можуть навмисно затягувати розслідування справи головного юриста НБУ.

"Виникають обґрунтовані підозри у навмисному затягуванні розслідування. Відповідно до чинної редакції ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється не з моменту внесення відомостей до ЄРДР, а з дня повідомлення особі про підозру. Проте це не звільняє слідчого від обов’язку вживати необхідних заходів для встановлення обставин вчинення злочину. Бездіяльність у такому провадженні прямо суперечить ст. 28 КПК України, яка гарантує право на розумний строк кримінального провадження", - зазначив юрист.

Тож ситуація навколо справи Зими – це черговий тест на спроможність правоохоронної системи реагувати на службові злочини високопосадовців.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ПолітикаКримінал та НППублікації
Національний банк України
Київ
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9