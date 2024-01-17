ДБР відкрило справу за фактом можливих зловживань директора юрдепартаменту Нацбанку

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом можливого зловживання владою або службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків, директором юридичного департаменту Олександром Зимою. Про це УНН стало відомо із власних джерел у правоохоронних органах.

Кримінальна справа стосується листа Національного банку України до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за підписом Олександра Зими.

У листі, який є в розпорядженні УНН, ішлося про чотири позови банку "Конкорд" до НБУ, у яких банк вимагав скасувати штрафи на загальну суму майже 63,5 мільйона гривень. Ці позови були подані ще до того, як Нацбанк ухвалив рішення про ліквідацію "Конкорду" й увів туди тимчасову адміністрацію.

Після того, як розпочалася процедура ліквідації, управління банком перейшло до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, у тому числі й у частині супроводження згаданих позовів у судах.

Зима, який одночасно є головою адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що призначає та звільняє з посади директора-розпорядника Фонду, від імені Національного банку у своєму листі від 30 серпня 2023 року вказує, що супроводження судових справ щодо оскарження рішень НБУ нібито "не є метою діяльності Фонду".

Водночас, він зазначив, що ФГВФО має право вчиняти будь-які дії та ухвалювати рішення, що належали до повноважень органів управління і органів контролю банку. Зокрема, він від імені НБУ запропонував Фонду відмовитися від позовів "Конкорду" до Нацбанку.

"З огляду на наведене вище, а також з метою захисту інтересів держави, пропонуємо розглянути питання щодо доцільності подальшого супроводження вищезазначених справ та залишення без розгляду чи відмови від таких позовів у спосіб визначений процесуальним законодавством", - написав Зима у листі до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Варто зазначити, що Фонд гарантування вкладів фізичних осіб дослухався до пропозиції Зими й відкликав позови "Конкорду" проти Національного банку.

Кримінальне провадження відкрите за ч. 2 ст. 364 ККУ (зловживання владою або службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків), що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо

Раніше ми повідомляли, що Печерський районний суд Києва зобов'язав ДБР відкрити справу за фактом зловживання владою або службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків, директором одного з департаментів Національного банку України.