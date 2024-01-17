ГБР открыло дело по факту возможных злоупотреблений директора юрдепартамента Нацбанка
Киев • УНН
ГБР открыло дело по факту возможных злоупотреблений директора юрдепартамента Нацбанка
Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту возможного злоупотребления властью или служебным положением, что привело к тяжелым последствиям, директором юридического департамента Александром Зимой. Об этом УНН стало известно из собственных источников в правоохранительных органах.
Уголовное дело касается письма Национального банка Украины в Фонд гарантирования вкладов физических лиц за подписью Александра Зимы.
В письме, которое есть в распоряжении УНН, речь шла о четырех исках банка "Конкорд" к НБУ, в которых банк требовал отменить штрафы на общую сумму почти 63,5 миллиона гривен. Эти иски были поданы еще до того, как Нацбанк принял решение о ликвидации "Конкорда" и ввел туда временную администрацию.
После того, как началась процедура ликвидации, управление банком перешло к Фонду гарантирования вкладов физических лиц, в том числе и в части сопровождения упомянутых исков в судах.
Зима, который одновременно является председателем административного совета Фонда гарантирования вкладов физических лиц, который назначает и увольняет с должности директора-распорядителя Фонда, от имени Национального банка в своем письме от 30 августа 2023 года указывает, что сопровождение судебных дел по обжалованию решений НБУ якобы "не является целью деятельности Фонда".
В то же время, он отметил, что ФГВФЛ имеет право совершать любые действия и принимать решения, которые относились к полномочиям органов управления и органов контроля банка. В частности, он от имени НБУ предложил Фонду отказаться от исков "Конкорда" к Нацбанку.
"Учитывая вышеизложенное, а также с целью защиты интересов государства, предлагаем рассмотреть вопрос о целесообразности дальнейшего сопровождения вышеупомянутых дел и оставления без рассмотрения или отказа от таких исков способом, определенным процессуальным законодательством", - написал Зима в письме в Фонд гарантирования вкладов физических лиц.
Стоит отметить, что Фонд гарантирования вкладов физических лиц прислушался к предложению Зимы и отозвал иски "Конкорда" против Национального банка.
Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 364 УКУ (злоупотребление властью или служебным положением, что привело к тяжелым последствиям), что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.
Напомним
Ранее мы сообщали, что Печерский районный суд Киева обязал ГБР открыть дело по факту злоупотребления властью или служебным положением, что привело к тяжелым последствиям, директором одного из департаментов Национального банка Украины.
ГБР открыло дело по факту возможных злоупотреблений директора юрдепартамента Нацбанка
ГБР открыло дело по факту возможных злоупотреблений директора юрдепартамента Нацбанка.
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