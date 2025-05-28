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Прокуратура вимагає активізувати розслідування щодо головного юриста НБУ Зими
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Прокуратура вимагає активізувати розслідування щодо головного юриста НБУ Зими

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Прокуратура вимагає активізувати розслідування щодо головного юриста НБУ Зими

Київ • УНН

 • 2926 перегляди

Прокуратура вимагає активізувати розслідування проти Олександра Зими, головного юриста НБУ, через підозру у зловживанні владою. Справа стосується листа-рекомендації щодо банку "Конкорд".

Прокуратура вимагає активізувати розслідування щодо головного юриста НБУ Зими

Печерська окружна прокуратура міста Києва вимагає від слідчих активізувати розслідування кримінального провадження щодо можливого зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки директором юридичного департаменту Національного банку України Олександром Зимою. Про це повідомили у прокуратурі у відповідь на запит УНН.

Суть справи

Наприкінці 2023 року слідчими Державного бюро розслідувань було зареєстроване кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). За даними УНН, підставою для відкриття справи став службовий лист за підписом головного юриста НБУ Олександра Зими, який одночасно є головою Адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, адресований Фонду. В документі чиновник від імені Національного банку України дав "рекомендацію" ФГВФО відкликати з суду позови, подані проти НБУ представниками банку "Конкорд" ще до старту процесу його ліквідації. У позовах "Конкорд" оскаржував штрафи на суму майже 63,5 мільйона гривень, накладені регулятором.

Фонд рекомендацію-вказівку виконав, чим, за словами співвласниці банку Олени Сосєдки, чим позбавив акціонерів банку їхнього конституційного права на справедливий суд.

Після передачі розслідування кримінального провадження Печерському управлінню поліції у місті Київ співвласнисць "Конкорду" Олену та Юлію Сосєдок визнали потерпілими. На думку юристів, це означає, що слідчі визнали, що дії Олександра Зими нанесли реальну істотну шкоду.

В поліції у відповідь на запит УНН повідомили, що в ході розслідування планують допитати головного юриста Нацбанку, після чого розглянути можливість звернення до суду щодо його відсторонення з посади.

Прокуратура вимагає активізації

Процесуальним керівником скеровано вказівки до Печерського УП ГУНП у м. Києві з метою активізації досудового розслідування

- йдеться у відповіді на запит.

Слід зауважити, що попри вимоги прокуратури активізувати розслідування справи Зими, слідчі дії залишаються вкрай млявими.

З моменту передачі справи на розслідування поліції, тобто з серпня минулого року, у межах провадження було тільки визначене коло потерпілих. Жодних подальших дій - таких як допити, експертизи чи вручення підозри за понад півроку не було.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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