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Прокуратура требует активизировать расследование в отношении главного юриста НБУ Зимы
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Прокуратура требует активизировать расследование в отношении главного юриста НБУ Зимы

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Прокуратура требует активизировать расследование в отношении главного юриста НБУ Зимы

Киев • УНН

 • 2156 просмотра

Прокуратура требует активизировать расследование против Александра Зимы, главного юриста НБУ, по подозрению в злоупотреблении властью. Дело касается письма-рекомендации относительно банка "Конкорд".

Прокуратура требует активизировать расследование в отношении главного юриста НБУ Зимы

Печерская окружная прокуратура города Киева требует от следователей активизировать расследование уголовного производства относительно возможного злоупотребления властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия директором юридического департамента Национального банка Украины Александром Зимой. Об этом сообщили в прокуратуре в ответ на запрос УНН.

Суть дела

В конце 2023 года следователями Государственного бюро расследований было зарегистрировано уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). По данным УНН, основанием для открытия дела стало служебное письмо за подписью главного юриста НБУ Александра Зимы, который одновременно является председателем Административного совета Фонда гарантирования вкладов физических лиц, адресованное Фонду. В документе чиновник от имени Национального банка Украины дал "рекомендацию" ФГВФЛ отозвать из суда иски, поданные против НБУ представителями банка "Конкорд" еще до старта процесса его ликвидации. В исках "Конкорд" оспаривал штрафы на сумму почти 63,5 миллиона гривен, наложенные регулятором.

Фонд рекомендацию-указание выполнил, чем, по словам совладелицы банка Елены Соседки, чем лишил акционеров банка их конституционного права на справедливый суд.

После передачи расследования уголовного производства Печерскому управлению полиции в городе Киев совладелиц "Конкорда" Елену и Юлию Соседок признали потерпевшими. По мнению юристов, это означает, что следователи признали, что действия Александра Зимы нанесли реальный существенный вред.

В полиции в ответ на запрос УНН сообщили, что в ходе расследования планируют допросить главного юриста Нацбанка, после чего рассмотреть возможность обращения в суд о его отстранении от должности.

Прокуратура требует активизации

Процессуальным руководителем направлены указания в Печерское УП ГУНП в г. Киеве с целью активизации досудебного расследования

- говорится в ответе на запрос.

Следует заметить, что несмотря на требования прокуратуры активизировать расследование дела Зимы, следственные действия остаются крайне вялыми.

С момента передачи дела на расследование полиции, то есть с августа прошлого года, в рамках производства был только определен круг потерпевших. Никаких дальнейших действий - таких как допросы, экспертизы или вручение подозрения за более чем полгода не было.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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