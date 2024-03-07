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За вказівкою з НБУ акціонерів "Конкорду" позбавили права на справедливий суд - співзасновниця банку

Київ • УНН

 • 29680 перегляди

За вказівкою з НБУ акціонерів "Конкорду" позбавили права на справедливий суд, зазначає співзасновниця банку.

За вказівкою з НБУ акціонерів "Конкорду" позбавили права на справедливий суд - співзасновниця банку

Національний банк України проігнорував пропозиції акціонерів банку "Конкорд" перед його ліквідацією, а потім ще й за вказівкою регулятора їх позбавили права на справедливий суд. Про це заявила співзасновниця "АТ "АКБ "Конкорд" Олена Сосєдка, пише УНН.

Раніше Олена Сосєдка заявила, що у Нацбанку м'який підхід до регуляції державних банків, на відміну від приватних. Вона зазначила, що НБУ лише оштрафував державний банк "Укргазбанк" та низку комерційних банків за міскодинг, водночас у "Конкорду" за такі ж порушення регулятор відібрав ліцензію.

За словами співзасновниці банку, міжнародні платіжні системи VISA та Mastercard за останні кілька років перед ліквідацією "Конкорду" жодного разу не штрафували його за внутрішнім фінансовим моніторингом або за порушення їхніх суворих правил. Вони ретельно перевіряють роботу банків, оскільки порушення можуть зашкодити їхній репутації. Окрім того, банк "Конкорд" успішно пройшов комплаєнс-аудит, який провела незалежна британська компанія, акредитована міжнародними платіжними системами.

"Ми не були банком із російським капіталом, як, наприклад, Sense Bank, і не співпрацювали з росіянами. У нас не було виявлено таких серйозних порушень, щоб позбавляти нас ліцензії. Проти нас немає жодної кримінальної справи в жодному правоохоронному органі країни", - написала Сосєдка на своїй сторінці у Facebook.

Водночас вона зазначила, що у Національному банку України діє політика подвійних стандартів - що дозволено державним банкам, не дозволено приватним.

"У ході перевірки ми навіть офіційно запропонували НБУ призначити до Наглядової ради "Конкорду" незалежного члена на вибір регулятора, щоб підтвердити нашу відкритість та готовність до співпраці. Тим більше, що з того часу, коли банк вирішив закрити МСС 7994, до 1 серпня "Конкорд" показував стабільний дохід, платив податки і також допомагав ЗСУ. Проте НБУ наші пропозиції проігнорував", - заявила співзасновниця "Конкорду".

Сосєдка повідомила, що акціонери банку оскаржили рішення Нацбанку в суді. Проте директор юридичного департаменту НБУ Олександр Зима дав офіційну вказівку Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, який взяв під управління "Конкорд" після початку процесу ліквідації, відкликати позови. Таким чином, за її словами, акціонерів позбавили права на справедливість, у тому числі на справедливий суд.

"Хочу зазначити, що ми не зупинимося та відновимо в українських судах своє чесне ім'я, а всіх, хто так чи інакше порушив закон, буде притягнуто до відповідальності. Ми не мовчатимемо і розповідатимемо про все, що відбувається навколо ліквідації колись успішного та прибуткового "Конкорду". Україна має знати, де ховається ще один її ворог, який руйнує країну зсередини", - наголосила співзасновниця банку.

Додамо

Попри війну в Україні процес виведення банків з ринку не зупинився. Так, з 24 лютого 2022 року процес ліквідації був розпочатий щодо 8 банків. Минулого року вперше в Україні під ліквідацію і позбавлення ліцензії потрапили не лише банки-банкрути, а й прибуткові установи - ідеться про банк "Конкорд". Процес позбавлення банківської установи ліцензії відбувається без суду. Звісно, власники, акціонери банків можуть оскаржувати рішення регулятора - НБУ, уже після ухвалення ним рішення про ліквідацію банку, однак, загалом процес виведення банківської установи з ринку, якщо він запущений, є безповоротним.

Окрім того, в Україні не урегульовано питання проведення ліквідації прибуткового банку. Як заявляла співзасновниця банку "Конкорд" Олена Сосєдка, на момент оголошення регулятором рішення про ліквідацію банку високоліквідних активів у фінустанові вистачало, аби провести всі необхідні виплати за 2-3 тижні. Але процес ліквідації банку жорстко зарегульовано законодавчо і загалом може тривати до трьох років.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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