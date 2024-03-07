По указанию из НБУ акционеров "Конкорда" лишили права на справедливый суд - соучредитель банка
Киев • УНН
По указанию из НБУ акционеров "Конкорда" лишили права на справедливый суд, отмечает соучредитель банка.
Национальный банк Украины проигнорировал предложения акционеров банка "Конкорд" перед его ликвидацией, а потом еще и по указанию регулятора их лишили права на справедливый суд. Об этом заявила соучредитель "АО "АКБ "Конкорд" Елена Соседка, пишет УНН.
Ранее Елена Соседка заявила, что у Нацбанка мягкий подход к регуляции государственных банков, в отличие от частных. Она отметила, что НБУ лишь оштрафовал государственный банк "Укргазбанк" и ряд коммерческих банков за мискодинг, в то же время у "Конкорда" за такие же нарушения регулятор отобрал лицензию.
По словам соучредителя банка, международные платежные системы VISA и Mastercard за последние несколько лет перед ликвидацией "Конкорда" ни разу не штрафовали его по внутреннему финансовому мониторингу или за нарушение их строгих правил. Они тщательно проверяют работу банков, поскольку нарушения могут навредить их репутации. Кроме того, банк "Конкорд" успешно прошел комплаенс-аудит, который провела независимая британская компания, аккредитованная международными платежными системами.
"Мы не были банком с российским капиталом, как, например, Sense Bank, и не сотрудничали с россиянами. У нас не было выявлено таких серьезных нарушений, чтобы лишать нас лицензии. Против нас нет ни одного уголовного дела ни в одном правоохранительном органе страны", - написала Соседка на своей странице в Facebook.
В то же время она отметила, что в Национальном банке Украины действует политика двойных стандартов - что разрешено государственным банкам, не разрешено частным.
"В ходе проверки мы даже официально предложили НБУ назначить в Наблюдательный совет "Конкорда" независимого члена на выбор регулятора, чтобы подтвердить нашу открытость и готовность к сотрудничеству. Тем более, что с того времени, когда банк решил закрыть МСС 7994, до 1 августа "Конкорд" показывал стабильный доход, платил налоги и также помогал ВСУ. Однако НБУ наши предложения проигнорировал", - заявила соучредитель "Конкорда".
Соседка сообщила, что акционеры банка обжаловали решение Нацбанка в суде. Однако директор юридического департамента НБУ Александр Зима дал официальное указание Фонду гарантирования вкладов физических лиц, который взял под управление "Конкорд" после начала процесса ликвидации, отозвать иски. Таким образом, по ее словам, акционеров лишили права на справедливость, в том числе на справедливый суд.
"Хочу отметить, что мы не остановимся и восстановим в украинских судах свое честное имя, а все, кто так или иначе нарушил закон, будут привлечены к ответственности. Мы не будем молчать и будем рассказывать обо всем, что происходит вокруг ликвидации некогда успешного и прибыльного "Конкорда". Украина должна знать, где скрывается еще один ее враг, который разрушает страну изнутри", - подчеркнула соучредитель банка.
Добавим
Несмотря на войну, в Украине процесс вывода банков с рынка не остановился. В частности, с 24 февраля 2022 года процесс ликвидации был начат в отношении 8 банков. В прошлом году впервые в Украине под ликвидацию и лишение лицензии попали не только банки-банкроты, но и прибыльные учреждения - речь идет о банке "Конкорд". Процесс лишения банковского учреждения лицензии происходит без суда. Конечно, владельцы, акционеры банков могут обжаловать решение регулятора - НБУ, уже после принятия им решения о ликвидации банка, однако, в целом процесс вывода банковского учреждения с рынка, если он запущен, является необратимым.
Кроме того, в Украине не урегулирован вопрос проведения ликвидации прибыльного банка. Как заявляла соучредитель банка "Конкорд" Елена Соседка, на момент объявления регулятором решения о ликвидации банка высоколиквидных активов у финучреждения хватало, чтобы провести все необходимые выплаты за 2-3 недели. Но процесс ликвидации банка жестко зарегулирован законодательно и в целом может длиться до трех лет.
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