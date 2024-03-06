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У НБУ м'який підхід до регуляції державних банків, на відміну від приватних - співзасновниця банку "Конкорд" Сосєдка

Київ • УНН

 • 32668 перегляди

У НБУ м'який підхід до регуляції державних банків, на відміну від приватних, зазначає співзасновниця банку "Конкорд" Сосєдка.

У НБУ м'який підхід до регуляції державних банків, на відміну від приватних - співзасновниця банку "Конкорд" Сосєдка

Національний банк України лише оштрафував державний банк "Укргазбанк" та низку комерційних банків за міскодинг, водночас у "Конкорду" за такі ж порушення регулятор відібрав ліцензію. Про це заявила співзасновниця АТ "АКБ "Конкорд" Олена Сосєдка, пише УНН.

Вона нагадала, що у лютому минулого року НБУ проводив перевірки низки українських банків щодо роботи у сфері електронної комерції. У ході яких регулятор запідозрив, що кілька приватних банків, а також один державний надавали гральному бізнесу послуги з високоризикових операцій з кодом МСС 7994, а мали по МСС 7995 (тобто "міскодингом).

"Як тільки НБУ почав проводити перевірки, банк "Конкорд", як і всі інші банки, одразу закрив усі інтернет-термінали з кодом МСС 7994, не розбираючись, де були продажі ігрової атрибутики, а де, можливо, мали місце зловживання з боку "мерчантів", - написала Олена Сосєдка на своїй сторінці в Facebook.

ЗМІ тоді повідомляли, що 50-70% усіх операцій від грального бізнесу належали на той час державному "Укргазбанку".

"Однак НБУ вирішив оштрафувати його лише на 64,6 млн грн. Тобто для державного банку все обійшлося невеликим штрафом та звільненням "за станом здоров'я" голови правління "Укргазбанку" Андрія Кравця. Заступника голови правління, який керував напрямком e-com, Сергія Харитича було звільнено через півтора місяці. НБУ тоді вирішив, що банк порушив Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню поширення зброї масового знищення" та постанову правління НБУ від 19 травня 2020 року "Про затвердження Положення про проведення банками моніторингу". Таким чином, питання вирішили тихо та без великого втручання з боку НБУ. Можливо, такий м'який підхід був викликаний тим, що це державний банк?" - нагадала співзасновниця "Конкорду".

Окрім того, за її словами, виключно грошовими штрафами було покарано й інші банки. Зокрема, Sense Bank заплатив майже 50 млн грн і потім його націоналізували, ПУМБ оштрафували на 10 млн грн за ті ж порушення, що допустив "Укргазбанк". Банк "КІБ" отримав штраф обсягом 150 млн грн, Oxi Bank – 20 млн грн, МТБ – 10 млн грн.

"Нам досі не зрозуміло, чому до "Конкорду" НБУ вирішив застосувати найсуворішу міру – позбавлення ліцензії за ті самі дії. Це при тому, що значну частину свого прибутку банк "Конкорд" надсилав на допомогу ЗСУ", - заявила Олена Сосєдка.

Додамо

Попри війну в Україні процес виведення банків з ринку не зупинився. Так, з 24 лютого 2022 року процес ліквідації був розпочатий щодо 8 банків. Минулого року вперше в Україні під ліквідацію і позбавлення ліцензії потрапили не лише банки-банкрути, а й прибуткові установи - ідеться про банк "Конкорд". Процес позбавлення банківської установи ліцензії відбувається без суду. Звісно, власники, акціонери банків можуть оскаржувати рішення регулятора - НБУ, уже після ухвалення ним рішення про ліквідацію банку, однак, загалом процес виведення банківської установи з ринку, якщо він запущений, є безповоротним. 

Окрім того, в Україні не урегульовано питання проведення ліквідації прибуткового банку. Як заявляла співвласниця банку "Конкорд" Олена Сосєдка, на момент оголошення регулятором рішення про ліквідацію банку високоліквідних активів у фінустанові вистачало, аби провести всі необхідні виплати за 2-3 тижні. Але процес ліквідації банку жорстко зарегульовано законодавчо і загалом може тривати до трьох років.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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