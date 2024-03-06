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У НБУ мягкий подход к регуляции государственных банков, в отличие от частных - соучредитель банка "Конкорд" Соседка

У НБУ мягкий подход к регуляции государственных банков, в отличие от частных - соучредитель банка "Конкорд" Соседка

Киев  •  УНН

6 марта 2024, 08:36  •  22566 просмотра

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У НБУ мягкий подход к регуляции государственных банков, в отличие от частных, отмечает соучредитель банка "Конкорд" Соседка.

Национальный банк Украины только оштрафовал государственный банк "Укргазбанк" и ряд коммерческих банков за мискодинг, в то же время у "Конкорда" за такие же нарушения регулятор отобрал лицензию. Об этом заявила соучредитель АО "АКБ "Конкорд" Елена Соседка, пишет УНН.

Она напомнила, что в феврале прошлого года НБУ проводил проверки ряда украинских банков по работе в сфере электронной коммерции. В ходе которых регулятор заподозрил, что несколько частных банков, а также один государственный предоставляли игорному бизнесу услуги по высокорисковым операциям с кодом МСС 7994, а должны были по МСС 7995 (то есть "мискодингом").

"Как только НБУ начал проводить проверки, банк "Конкорд", как и все остальные банки, сразу закрыл все интернет-терминалы с кодом МСС 7994, не разбираясь, где были продажи игровой атрибутики, а где, возможно, имели место злоупотребления со стороны "мерчантов", - написала Елена Соседка на своей странице в Facebook.

СМИ тогда сообщали, что 50-70% всех операций от игорного бизнеса принадлежали в то время государственному "Укргазбанку".

"Однако НБУ решил оштрафовать его лишь на 64,6 млн грн. То есть для государственного банка все обошлось небольшим штрафом и увольнением "по состоянию здоровья" главы правления "Укргазбанка" Андрея Кравца. Заместитель главы правления, который руководил направлением e-com, Сергей Харитич был уволен через полтора месяца. НБУ тогда решил, что банк нарушил Закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" и постановление правления НБУ от 19 мая 2020 года "Об утверждении Положения о проведении банками мониторинга". Таким образом, вопрос решили тихо и без большого вмешательства со стороны НБУ. Возможно, такой мягкий подход был вызван тем, что это государственный банк?" - напомнила соучредитель "Конкорда".

Кроме того, по ее словам, исключительно денежными штрафами были наказаны и другие банки. В частности, Sense Bank заплатил почти 50 млн грн и потом его национализировали, ПУМБ оштрафовали на 10 млн грн за те же нарушения, которые допустил "Укргазбанк". Банк "КИБ" получил штраф в размере 150 млн грн, Oxi Bank - 20 млн грн, МТБ - 10 млн грн.

"Нам до сих пор не понятно, почему к "Конкорду" НБУ решил применить самую суровую меру - лишение лицензии за те же действия. Это при том, что значительную часть своей прибыли банк "Конкорд" направлял на помощь ВСУ", - заявила Елена Соседка.

Добавим

Несмотря на войну, в Украине процесс вывода банков с рынка не остановился. В частности, с 24 февраля 2022 года процесс ликвидации был начат в отношении 8 банков. В прошлом году впервые в Украине под ликвидацию и лишение лицензии попали не только банки-банкроты, но и прибыльные учреждения - речь идет о банке "Конкорд". Процесс лишения банковского учреждения лицензии происходит без суда. Конечно, владельцы, акционеры банков могут обжаловать решение регулятора - НБУ, уже после принятия им решения о ликвидации банка, однако, в целом процесс вывода банковского учреждения с рынка, если он запущен, является необратимым. 

Кроме того, в Украине не урегулирован вопрос проведения ликвидации прибыльного банка. Как заявляла совладелица банка "Конкорд" Елена Соседка, на момент объявления регулятором решения о ликвидации банка высоколиквидных активов в финучреждении хватало, чтобы провести все необходимые выплаты за 2-3 недели. Но процесс ликвидации банка жестко зарегулирован законодательно и в целом может длиться до трех лет.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Экономика
natsionalnii-bank-ukrainiНациональный банк Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
У НБУ м'який підхід до регуляції державних банків, на відміну від приватних - співзасновниця банку "Конкорд" Сосєдка
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