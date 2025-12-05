Що це взагалі означає – віддавати свою землю? Сирський про відмову від територій Україною в рамках мирного плану
Київ • УНН
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що справедливого миру можна досягти лише в тому разі, якщо бойові дії зупиняться вздовж нинішньої лінії фронту, а після цього будуть проведені переговори. Відмова від територій є неприйнятною. Про це Сирський заявив в інтерв’ю Sky News, передає УНН.
Наша головна місія - захищати нашу землю, нашу країну та наше населення . Звичайно, для нас неприйнятно просто віддавати територію. Що це взагалі означає – віддавати свою землю? Саме тому ми й боремося, тому ми не віддаємо свою територію
Відповідаючи на питання, чи буде марною жертва тих людей, які віддали своє життя, захищаючи свою країну, якщо Україна буде змушена передати москві землі, які вона досі контролює на Донбасі, Сирський відповів: "Знаєте, я навіть не дозволяю собі розглядати такий сценарій".
Усі війни колись закінчуються, і, звичайно, ми сподіваємося, що наша також закінчиться. І коли це станеться, має бути встановлений справедливий мир. На мою думку, справедливий мир – це мир без попередніх умов, без відмови від території. Це означає зупинку вздовж нинішньої лінії зіткнення
Він підкреслив, що спершу має відбутися припинення вогню, а вже після цього - переговори без жодних умов.
Будь-який інший формат був би несправедливим миром, і для нас він неприйнятний
