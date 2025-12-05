Что это вообще значит – отдавать свою землю? Сырский об отказе от территорий Украиной в рамках мирного плана

$42.180.02
18:15 • 860 просмотра
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
15:45 • 6258 просмотра
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
14:41 • 11842 просмотра
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничникиPhoto
5 декабря, 11:17 • 27789 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37 • 24277 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
5 декабря, 07:29 • 29207 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
4 декабря, 20:25 • 41220 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
4 декабря, 19:56 • 48155 просмотра
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - ЗеленскийVideo
4 декабря, 16:56 • 40942 просмотра
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 71861 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
Шесть областей переведены на аварийные отключения света - Укрэнерго5 декабря, 08:47 • 24778 просмотра
США призвали европейцев выступить против плана ЕС по кредиту с использованием активов рф для Украины - Bloomberg5 декабря, 10:02 • 9350 просмотра
Был звездой "Mortal Combat" и имел российский паспорт: в возрасте 75 лет умер актер Кэри-Хироюки Тагава5 декабря, 10:04 • 5764 просмотра
День Святого Николая: традиции, обычаи и запреты5 декабря, 11:30 • 23252 просмотра
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO12:40 • 11951 просмотра
Живая, искусственная или в горшке: специалисты рассказали, какая елка самая экологичная17:32 • 2874 просмотра
День Святого Николая: традиции, обычаи и запреты5 декабря, 11:30 • 23424 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?5 декабря, 11:17 • 27789 просмотра
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше5 декабря, 06:30 • 38609 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 71861 просмотра
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO12:40 • 12072 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 23454 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 26420 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 40295 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 40173 просмотра
Что это вообще значит – отдавать свою землю? Сырский об отказе от территорий Украиной в рамках мирного плана

Киев • УНН

 • 990 просмотра

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что справедливый мир возможен только при условии остановки боевых действий вдоль нынешней линии фронта и дальнейших переговоров. Отказ от украинских территорий неприемлем для Украины.

Что это вообще значит – отдавать свою землю? Сырский об отказе от территорий Украиной в рамках мирного плана

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что справедливого мира можно достичь только в том случае, если боевые действия остановятся вдоль нынешней линии фронта, а после этого будут проведены переговоры. Отказ от территорий неприемлем. Об этом Сырский заявил в интервью Sky News, передает УНН.

Наша главная миссия – защищать нашу землю, нашу страну и наше население. Конечно, для нас неприемлемо просто отдавать территорию. Что это вообще значит – отдавать свою землю? Именно поэтому мы и боремся, поэтому мы не отдаем свою территорию 

- сказал Сырский.

Отвечая на вопрос, будет ли напрасной жертва тех людей, которые отдали свою жизнь, защищая свою страну, если Украина будет вынуждена передать Москве земли, которые она до сих пор контролирует на Донбассе, Сырский ответил: "Знаете, я даже не позволяю себе рассматривать такой сценарий".

Все войны когда-то заканчиваются, и, конечно, мы надеемся, что наша тоже закончится. И когда это произойдет, должен быть установлен справедливый мир. По моему мнению, справедливый мир – это мир без предварительных условий, без отказа от территории. Это означает остановку вдоль нынешней линии соприкосновения 

- добавил Сырский.

Он подчеркнул, что сначала должно произойти прекращение огня, а уже после этого – переговоры без всяких условий.

Любой другой формат был бы несправедливым миром, и для нас он неприемлем 

- отметил главком.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что относительно мирного соглашения между Украиной и Россией простых решений не будет.

Павел Башинский

Война в Украине
Александр Сырский
Владимир Зеленский
Украина