Что это вообще значит – отдавать свою землю? Сырский об отказе от территорий Украиной в рамках мирного плана

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что справедливого мира можно достичь только в том случае, если боевые действия остановятся вдоль нынешней линии фронта, а после этого будут проведены переговоры. Отказ от территорий неприемлем. Об этом Сырский заявил в интервью Sky News, передает УНН.

Наша главная миссия – защищать нашу землю, нашу страну и наше население. Конечно, для нас неприемлемо просто отдавать территорию. Что это вообще значит – отдавать свою землю? Именно поэтому мы и боремся, поэтому мы не отдаем свою территорию - сказал Сырский.

Отвечая на вопрос, будет ли напрасной жертва тех людей, которые отдали свою жизнь, защищая свою страну, если Украина будет вынуждена передать Москве земли, которые она до сих пор контролирует на Донбассе, Сырский ответил: "Знаете, я даже не позволяю себе рассматривать такой сценарий".

Все войны когда-то заканчиваются, и, конечно, мы надеемся, что наша тоже закончится. И когда это произойдет, должен быть установлен справедливый мир. По моему мнению, справедливый мир – это мир без предварительных условий, без отказа от территории. Это означает остановку вдоль нынешней линии соприкосновения - добавил Сырский.

Он подчеркнул, что сначала должно произойти прекращение огня, а уже после этого – переговоры без всяких условий.

Любой другой формат был бы несправедливым миром, и для нас он неприемлем - отметил главком.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что относительно мирного соглашения между Украиной и Россией простых решений не будет.