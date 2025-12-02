$42.340.08
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп’янська, Покровська та Вовчанська
Ексклюзив
11:54 • 23074 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Ексклюзив
11:33 • 23180 перегляди
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
10:36 • 17676 перегляди
"Речі, які не можуть звучати телефоном": Зеленський отримав детальну доповідь делегації після Маямі та доручив продовжити роботу з командою Трампа
2 грудня, 10:08 • 19199 перегляди
США планують повернути росії заморожені активи в ЄС після мирної угоди - Politico
Ексклюзив
2 грудня, 06:00 • 52338 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
1 грудня, 17:14 • 49832 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Ексклюзив
1 грудня, 15:35 • 59444 перегляди
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
1 грудня, 14:52 • 50267 перегляди
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
1 грудня, 13:38 • 45936 перегляди
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
Простих рішень не буде: Зеленський про “мирний план”

Київ • УНН

 • 182 перегляди

Президент Зеленський заявив, що простих рішень щодо мирної угоди з росією не буде, наголосивши на необхідності справедливих рішень та гарантій безпеки. Він підкреслив, що не повинно бути жодних домовленостей про Україну без її участі, а також висловив сумнів у зміні цілей росії.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що стосовно мирної угоди між Україною та росією простих рішень не буде. Про це Зеленський заявив під час зустрічі з прем’єром-міністром Ірландії Мікхолом Мартіном у вівторок, передає УНН.

Простих рішень не буде. Ми розуміємо, що відбувається, і розуміємо з ким маємо справу. Питання не в складності прийняття рішень. Той, хто спроможний їх приймати рішення - буде їх приймати. Я спроможний приймати рішення, важливо, щоб вони були справедливими. Головне, щоб не було ніякої гри за спиною України, щоб нічого не було вирішено без України про Україну, про наше майбутнє 

- сказав Зеленський. 

Він додав, що необхідно чітко розуміти, якими будуть гарантії безпеки.

Ми повинні закінчити цю війну так, щоб потім за рік росія знову не прийшла. З третім вторгненням за це десятиріччя. Це може бути, бо це була їхня основна ціль. Вони не досягли цілі окупувати нашу державу. Я не впевнений, що їхні цілі змінилися. Вони можуть відтермінуватись. А нам потрібен для цього захист 

- додав Зеленський. 

Нагадаємо 

Президент України Володимир Зеленський вважає, що питання територій, заморожених активів та гарантій безпеки є найчутливішими темами у мирному плані.

Павло Башинський

