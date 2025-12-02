Простих рішень не буде: Зеленський про “мирний план”

Президент України Володимир Зеленський заявив, що стосовно мирної угоди між Україною та росією простих рішень не буде. Про це Зеленський заявив під час зустрічі з прем’єром-міністром Ірландії Мікхолом Мартіном у вівторок, передає УНН.

Простих рішень не буде. Ми розуміємо, що відбувається, і розуміємо з ким маємо справу. Питання не в складності прийняття рішень. Той, хто спроможний їх приймати рішення - буде їх приймати. Я спроможний приймати рішення, важливо, щоб вони були справедливими. Головне, щоб не було ніякої гри за спиною України, щоб нічого не було вирішено без України про Україну, про наше майбутнє